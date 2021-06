« Elite » : comment Cayetana a commencé à mentir dans la série Netflix

Avant la première de la quatrième saison de « Élite« Netflix a partagé des histoires courtes de ses personnages. L’un d’eux concerne un Rebeka, Cayetana et Guzman lors d’une petite fête qui se termine avec les trois d’entre eux se disputant sur la façon d’affronter les hommes qui tentent d’entrer dans la maison.

La fête apparemment ennuyeuse prend une tournure intéressante lorsque les trois amis mangent des crêpes contenant des champignons magiques. Alors que Guzmán se plaint que Nadia ne répond pas à ses messages, Rebeka demande à Cayetana comment sa mythomanie a commencé.

« J’ai inventé que ma mère était morte pour se débarrasser d’un examen… », a déclaré le personnage interprété par Georgina Amorós. «Je leur ai montré une photo falsifiée et tout. J’étais tellement ému que toute la classe a fini par pleurer. »

Afin de ne pas être découverte, elle convainc sa mère de changer d’école. « J’ai été super convaincant avec elle. J’ai vu que j’étais si bon dans ce domaine que j’ai continué encore et encore… C’était comme un super pouvoir. Il vint un jour où je me sentais plus moi-même quand je mentais. Que celui que j’avais inventé était plus moi que le vrai », a-t-il ajouté.

LA VRAIE HISTOIRE DE CAYETANA

Dans une interview qui Netflix partagé dans Youtube, les créateurs de «Élite”, Carlos Montero et Darío Madrona, ont révélé quelques détails sur la construction du personnage de Cayetana. Ils ont dit qu’ils étaient inspirés par l’histoire d’une jeune femme de New York nommée Anna Delvey, qui prétendait à la « haute société » être une héritière allemande millionnaire.

« J’ai vécu dans un hôtel super riche et j’ai vécu en prétendant que j’étais riche alors qu’en réalité je ne l’étais pas (…) De cette chose qui est toujours une fuite en avant, toujours, dans laquelle on ne peut que mal finir, ils ne peuvent que finissent par vous attraper, mais vous le faites quand même parce que vous avez besoin de vous sentir comme quelqu’un », a commenté l’un des créateurs.

Comme Cayetana, Anna Delvey, qui s’appelait en réalité Anna Sorokin, a été découverte et condamnée à 12 ans de prison pour avoir volé environ 300 000 € dans des banques, des célébrités et des hôtels de luxe. «Cette fille est soudainement entrée dans un hôtel où elle vivait et ainsi de suite. C’était une personne importante, célèbre, aimée… et puis elle s’est retrouvée en prison », ont-ils ajouté.