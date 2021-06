Elite Brief Stories: comment se passe le deuxième épisode avec Nadia et Guzmán

Élite est l’une des séries espagnoles les plus populaires sur le service de streaming Netflix et nous ne sommes qu’à quelques jours de la première attendue de la quatrième saison, où nous verrons de nouveaux visages, tels que ceux de Andrés Velencoso, Diego Martín, Martina Cariddi, Carla Díaz, Manu Ríos, Pol Granch, Valentina Zenere et André Lamoglia. Mais avant les nouveaux épisodes, vient un spin-off appelé Brief Stories.

Qu’est-ce que les histoires courtes? Synopsis: « Élite : nouvelles il raconte l’été des protagonistes d’Elite, après les événements survenus dans la troisième saison de la série originale. Les jeunes, loin de l’école, doivent apprendre à vivre avec les fantômes du passé et l’incertitude de commencer un cours différent à Las Encinas. L’intrigue se déroule après la fin de la troisième saison et avant le début de l’action de la quatrième saison. ».

La première histoire a pour protagonistes Guzman, Caye et Rebe. Il est divisé en trois parties d’une durée comprise entre 15 et 10 minutes. Lors de l’accouchement, Rebe organise une fête chez elle, mais les choses deviennent très difficiles lorsque non seulement la drogue et l’alcool occupent le devant de la scène, mais aussi des personnes dont personne ne s’attendait à ce qu’elles arrivent à l’endroit. C’est en vedette Miguel Bernardeau, Claudia Salas et Georgina Amorós.

La deuxième histoire est centrée sur Nadia et Guzman, avec le résumé suivant : « Quand elle retourne en Espagne pour le mariage de sa sœur, Nadia ne sait pas si elle veut voir Guzmán, son petit ami à distance ». Cette petite histoire met en vedette Mina El Hammani et Miguel Bernardeau ne précise pas ce qui arrivera aux personnages, vous devrez donc voir les nouveaux chapitres de la série pour le savoir.







Elite saison 4 arrive sur Netflix le 18 juin et ici nous vous montrons le Horaire dans lequel vous pouvez voir les épisodes dans votre pays.

« Un nouveau cursus commence à Las Encinas. Et avec lui vient un nouveau directeur : l’un des hommes d’affaires les plus puissants d’Europe désireux de réorienter l’école, qui, selon lui, a été hors de contrôle ces dernières années. Et ce directeur apporte avec lui à sa famille, ses trois enfants : Ari, Mencía et Patrick.Trois adolescents aussi habitués à toujours avoir leur propre chemin, à avoir ce qu’ils veulent quand ils veulent, qui tombe, et qui mettra en danger l’union et l’amitié des étudiants plus d’anciens combattants « , dit le résumé officiel.