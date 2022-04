« Elite », aura-t-il une saison 6 sur Netflix ?

« Élite” lance sa cinquième saison récemment le vendredi 8 avril 2022mais les fans de la série espagnole à succès de Netflixils demandent déjà environ un sixième et même un septième volet de la fiction créée par Carlos Montero et Darío Madrona.

Dans les nouveaux épisodes, un nouveau parcours commence à Las Encinas avec de nombreux fronts ouverts, et Benjamín Blanco impose de nouvelles règles pour tenter de retrouver l’excellence académique qui caractérisait la prestigieuse institution.

Après la fatidique fête du Nouvel An de Phillipe et l’évasion de Guzmán, le secret de la mort d’Armando menace de tronquer l’histoire d’amour de Samuel et Ari. De plus, l’apparition de Bilal incarné par Adam Nourou (Adú), va rendre cette relation difficile. Y aura-t-il donc une sixième saison de « Élite” ?

Patrick et Ari feront-ils partie de la sixième saison de « Elite » ? (Photo : Netflix)

« ELITE », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La réponse courte est bien sûr oui. En octobre 2021, Netflix a confirmé la sixième saison de « Élite”, mais jusqu’à présent, aucun détail de l’intrigue n’a été révélé. Par conséquent, il ne reste plus qu’à attendre la première du cinquième opus pour obtenir un indice.

Pourtant, fin janvier 2022, la populaire plateforme de streaming a présenté les acteurs qui rejoindront le casting à partir du sixième volet de la série espagnole. Il s’agit d’Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Ana Bokesa, Alex Pastrana et Ander Puig.

« Ils n’ont pas encore marché sur Las Encinas et ils ont déjà tout révolutionné« , assuré Netflix par Twitter.

Ils n’ont pas encore mis les pieds à Las Encinas et ils ont déjà tout 💘REVOLUTIONNÉ💘 Les nouveaux visages de la sixième saison de #EliteNetflix:

🔥 Álvaro de Juana

🔥 @carmen_arrufat

🔥 Ana Bokesa pic.twitter.com/DmI32NxnXF – Netflix Espagne (@NetflixES) 31 janvier 2022

Álvaro de Juana et Carmen Arrufat Ils sont connus pour leur intervention dans « HIT », la série pour adolescents de La 1. Tandis que, Ana Bokesa a participé à « Medical Center », « Amar es para siempre » et « La que se avecina ».

D’un autre côté, Alex Pastrana est apparu dans « El internado: Las Cumbres », « Los Protegidos » et « Bienvenidos a Eden », une série qui n’a pas encore été diffusée sur Netflix. Pour Ander Puigla sixième saison de « Élite » représente son premier emploi après avoir fait ses débuts en tant que figurant dans » Los espabilados « .

Carmen Arrufat, 19 ans, est l’une des nouvelles actrices que « Elite » aura dans sa sixième saison. (Photo : Netflix).

QUAND SERA LA SAISON 6 DE « ELITE » PREMIERE?

La sixième saison de « Élite” n’a pas encore de date de sortie Netflixmais le plus probable est que les nouveaux épisodes arriveront en 2023.