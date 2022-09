Elite a une date de sortie et une bande-annonce vraiment chaude

in

Elite a créé la bande-annonce de sa sixième saison où elle a confirmé la date de première des nouveaux épisodes, tout cela très chaud et édulcoré.

Élite revient à l’écran Netflix avec un nouveau corps étudiant à Las Encinas par rapport à la saison précédente qui s’est terminée par l’emprisonnement de Benjamín et la mort du Samu, les adeptes de cette histoire d’adolescent qui est un phénomène de masse sont sur le point de rencontrer de nouveaux personnages avec l’ajout de personnages qui sont très attendus pour le nouveau lot d’épisodes.

nous espérions tous que Netflix partager la nouvelle bande-annonce Élite lors du dernier événement TUDUM comme il l’a fait avec certains de ses programmes les plus populaires, mais la vérité est qu’il a fallu attendre un peu plus longtemps dans le cas de ce succès espagnol qui raconte les alternatives dans la vie des élèves d’une école privée où des problèmes tels que : diversité sexuelle, différences culturelles, drogues, maladies, harcèlement, utilisation des réseaux sociaux, corruption et meurtres.

La bande-annonce Elite est arrivée

Certains des nouveaux noms qui feront leurs débuts dans la sixième saison de Élite ce sont Carmen Arrufat (« Innocence »), Álvaro de Juana (« L’amour est éternel »), Ana Bokesa (« Medical Center »), Alex Pastrana (« Bienvenue à Eden ») et Ander Puig (« Les intelligents »), premier acteur trans à se rendre à l’émission de télévision en streaming la plus chaude qui, bien sûr, est reconnue pour sa diversité sexuelle.

Les événements survenus lors du dernier lot d’épisodes ont laissé les fans de Élite confus quant à l’avenir de la série, mais comme nous l’avons vu dans la nouvelle bande-annonce partagée par Netflix, le spectacle reviendra plus chaud que jamais. La bande-annonce présente des scènes torrides avec les acteurs et actrices trempés dans l’eau ainsi que définissant la date de sortie des nouveaux chapitres : le 18 novembre !

Jaime Vaca et Carlos Montero continuent de diriger cette nouvelle saison de Élite. Rappelons que Vaca a succédé à Darío Madrona, co-créateur de l’émission télévisée à succès, après la décision du showrunner de poursuivre de nouveaux projets tels que quelqu’un mentun autre spectacle qui se déroule également à Netflix et est d’environ cinq élèves d’une école qui sont liés par un mystère.

