Elite: à quand la première de la cinquième saison sur Netflix

Élite était l’une des séries espagnoles qui avaient Netflix ces dernières années avec 4 saisons. Désormais, la plateforme renouvelle la saga avec un cinquième volet et de nouveaux personnages à l’Institut Las Encinas. Il y a quelques jours, la société a publié un aperçu de ce que sera ce nouvel opus.

La vidéo de 57 secondes raconte l’arrivée de nouveaux personnages et anticipe le développement de certaines des intrigues qui deviendront pertinentes dans cette cinquième partie de la production.

À quoi ressemblera la cinquième saison de « Elite » ?

Un nouveau parcours commence à Las Encinas avec plusieurs histoires ouvertes. Après la tragique fête du Nouvel An de Phillipe et l’évasion de Guzmán, le secret de la mort d’Armando menace de tronquer la romance de Samuel et Ari. De son côté, Rebeca est en plein voyage de redécouverte, tandis qu’Omar commence à se remettre de sa rupture avec Ander.

L’aveu d’abus de Phillipe, les accès de rage incontrôlables de Patrick, le désir de vengeance de Benjamín, un cadeau qu’Armando a fait à Mencía et qui cache un secret qui pourrait détruire ‘los benjamines’, un pacte de silence entre Samuel et Rebeca, qui rompra rapidement et apportera les pires conséquences, sont quelques-uns des problèmes qui seront vus dans cette nouvelle saison.

Au milieu de ce contexte, de nouveaux visages vont apparaître : deux nouveaux étudiants : Isadora, Valentina Zenere (The Cable Girls), l’héritière de l’empire de la nuit, et Iván, le fils du meilleur footballeur du monde, André Lamoglia ( Juacas).

De son côté, le créateur de la série, Carlos Montero, a expliqué : « Elite est un univers dans lequel j’ai toujours envie de retourner. En tant que créateur et en tant que spectateur. Cela me stimule, me réconforte, m’encourage. Et la cinquième saison a été si formidable pour nous, si vivante, que je sais que je vais y revenir plus de deux ou trois fois. C’est un régal pour les sens. Vous allez vous régaler ».

« Elite, à chaque saison gagnée, montre à quel point elle est riche et combien il reste à raconter. Loin de s’épuiser, il ouvre de nouvelles voies et de nouvelles histoires toujours plus intéressantes, plus divertissantes et plus excitantes », a-t-il ajouté.

Qui fera partie du casting de ‘Elite 5’ ?

Valentina Zenere, André Lamoglia et Adam Nourou sont les nouveaux acteurs, qui donneront vie à Isadora, Ivan et Bilal respectivement. Pendant, Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Claudia Salas, Georgina Amorós, Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos et Pol Granch Ils reprennent leurs personnages.

Quand est la première?

‘Elite 5’ sera disponible à partir du 8 avril avec huit épisodes.

