Elite a des romances qui ont traversé l’écran

Il y a déjà quatre saisons qui Élite Il est disponible sur Netflix et, le succès ne cesse d’affluer. Après les trois premières éditions, Las Encinas a rouvert ses portes hier, vendredi 18 juin, pour entamer la dernière partie qui est devenue la nouvelle rage de la plateforme malgré le fait qu’une grande partie de son casting et l’intrigue aient changé. , a pris une tournure inattendue. tourner en n’étant pas entièrement concentré sur une tragédie.







Cependant, la première de la saison quatre a remis les anciens acteurs sous les projecteurs. Au-delà du fait que Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Claudia Salas, Georgina Amorós, Aron Piper et Omar Ayuso sont les seuls à être restés en Élite, qui ont été mis sur toutes les lèvres sont Danna Paola, Ester Expósito, María Pedraza, Jaime Lorente, Álvaro Rico, Mina El Hammani et Jorge López.

C’est que, ces acteurs récemment mentionnés sont ceux qui ont brillé par leur absence dans les nouveaux chapitres et ont été remplacés par de nouveaux personnages : Ari, Patrick, Phillippe et Mencía. Cependant, de nombreux fans ont montré leur colère contre la saison dernière puisque, cette fois, les nouveaux protagonistes ne transmettent pas la chimie qu’avaient les iconiques des premières éditions.

Pourtant, la particularité qu’avaient ces interprètes est qu’en plus d’être en couple pendant la série, leur amour a traversé l’écran et les adeptes de l’histoire sont devenus fous. Et, malgré le fait que beaucoup ont maintenant confirmé leur rupture, de Spoiler, nous vous rappelons les meilleurs couples.

Les meilleurs couples d’élite :

Maria Pedraza – Jaime Lorente :

Au cours de la première saison, María Pedraza a joué Marina et Jaime Lorente a Nano, qui a développé une relation malgré son frère, Samuel (Itzan Escamilla). Mais, leur lien a été affecté par son meurtre.

Jaime Lorente et Maria Pedraza. Photo : (@jaimelorentelo)



Quant à la vraie vie, les acteurs ont montré leur romance très naturellement sur les réseaux sociaux jusqu’à ce qu’ils arrêtent pour le moment de le faire. C’est pourquoi les rumeurs de rupture sont de plus en plus fortes, mais même ainsi, elles semblent avoir un bon lien alors que les photos continuent d’être discutées.

Ester Exposito – lvaro Rico :

Carla et Polo étaient le couple le plus populaire de Las Encinas au cours de la première saison et leur alchimie était inégalée. Est-ce que, dans la vraie vie, Ester et Álvaro sortaient aussi ensemble et, malgré le fait que leur relation s’est terminée, ils ont tous les deux admis avoir une belle amitié. « Nous ne sommes plus ensemble, mais je l’aime beaucoup. je ne la perdrai jamais», a-t-il déclaré au magazine HOLA en Espagne.

Ester Exposito et lvaro Rico. Photo : (@ester_exposito)



Danna Paola – Jorge Lopez :

Danna et Jorge ont joué les demi-frères Montesinos qui, malgré tout, ont fini par avoir une liaison. En fait, les mêmes acteurs étaient impliqués dans des rumeurs de fréquentation, mais ils l’ont tous deux nié et ont clairement indiqué qu’ils n’étaient que des amis.