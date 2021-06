Elite 5 : Valentina Zenere est-elle la nouvelle méchante ?

La quatrième saison de Élite c’est une réussite totale. Après le tohu-bohu de l’Elite Week, qui a duré du 14 au 17 juin, la série a présenté sa nouvelle édition en rouvrant les portes de Las Encinas le 18 juin pour faire place à un nouveau groupe d’étudiants arrivés dans la plus prestigieuse école de Madrid va bouleverser la vie des lycéens légendaires.







Cependant, afin de ne pas perdre la fureur de sa quatrième partie, Élite Il s’est déjà plongé dans le tournage de la cinquième saison, ce qui s’est confirmé il y a plusieurs mois. En fait, il a également été assuré que les enregistrements des quatrième et cinquième saisons commençaient à l’unisson, de sorte que les nouveaux chapitres sont déjà sur le point de terminer leur tournage.

C’est-à-dire que bientôt Netflix annoncera que Élite 5 arriveront sur la plateforme et, cela implique que nous rencontrerons les deux nouvelles stars du casting : le Brésilien André Lamoglia et l’Argentine Valentina Zenere. On ignore encore quel rôle ils prendront tous les deux dans cette nouvelle édition, mais les fans, qui ont montré leur bonheur avec l’incorporation de ces deux acteurs latinos, imaginent déjà toutes sortes de théories.

Maintenant, entre les deux, qui a réussi à attirer tous les regards, c’est Valentina Zenere. L’interprète argentine, qui a parcouru le monde depuis son rôle d’Alai Morales dans la bande jeunesse, Presque des angesC’est maintenant la grande nouvelle à cause de la façon dont elle a été comparée à Ester Exposito et, en fait, beaucoup en sont venus à imaginer qu’elle pourrait être la nouvelle « marquise » de Las Encinas.

Valentina Zenere sur le plateau. Photo : (Netflix)



Bien que, parmi toutes les théories, il y en ait une qui sonne le plus fort. Autour du rôle de Zenere, un secret a été généré qui a suscité de nombreux doutes et, par conséquent, les fans ont commencé à imaginer qu’elle serait la nouvelle méchante du casting. Comme il s’est passé, Valentina pourrait jouer la fille que le prince Phillippe a appelée dans le dernier chapitre de la quatrième saison en admettant l’avoir maltraitée.

Et, si oui, son arrivée compliquerait non seulement l’image du personnage de Pol Granch, mais aussi sa relation avec Cayetana (Georgina Amorós), qui est la « Cendrillon » de l’héritière de la royauté franco-espagnole. Même ainsi, il convient de préciser qu’il n’y a pas de confirmation officielle.