« Elite » 5 : qui sont les nouveaux acteurs et personnages qui apparaîtront dans la saison 5

La cinquième saison de « Élite« Il n’a pas encore de date de sortie, mais les enregistrements des nouveaux épisodes de la série espagnole ont commencé en février 2021, donc, Netflix a déjà révélé quels acteurs rejoindront le casting dans le prochain volet.

Cependant, il n’a pas encore confirmé quels interprètes continueront et qui diront au revoir à Las Encinas. Pour l’instant on sait, grâce aux déclarations des mêmes acteurs, qu’Itzan Escamilla (Samuel), Miguel Bernardeau (Guzmán), Arón Piper (Ander) et Omar Shana (Omar) ne feront plus partie de la série.

Pendant ce temps, ceux qui reviennent définitivement pour une cinquième saison de « Élite”Sont Manu Rios (Patrick), Pol Granch (Phillipe), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía), Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Cayetana) et Diego Martín (Benjamín Blanco).

Pour l’instant, Netflix a annoncé que l’actrice argentine Valentina Zenere et l’acteur brésilien André Lamoglia rejoindraient le casting. Quels personnages joueront-ils et quelle sera leur relation avec le reste des étudiants de Las Encinas ?

VALENTINE ZÉNÈRE

Valentina zenere est une actrice, chanteuse et mannequin connue principalement pour avoir joué Alai Morales dans la série « Almost Angels » de Cris Morena et Ámbar Smith dans la série Disney « Soy Luna ».

Ce dernier personnage l’a aidée à atteindre une renommée internationale, c’est pourquoi elle est apparue dans « Juacas », une comédie brésilienne pour la jeunesse, et dans « Las Chicas del Cable », une série espagnole de Netflix, où elle a joué Camila Salvador dans trois chapitres du dernier volet.

L’actrice argentine Valentina Zenere rejoindra le casting de « Elite » pour sa cinquième saison (Photo: Netflix)

ANDRÉ LAMOGLIA

André Lamoglia est un acteur brésilien, connu pour avoir joué Rafael Smor dans la série Disney Channel Brasil « Juacas » (2017) et Luan dans la série Disney Channel Amérique latine « Bia ». Pour la première représentation, il a reçu une nomination pour Male Television Artist dans Meus Prêmios Nick du Brésil.

En 2016, il réalise sa première collaboration à la télévision brésilienne, participant à trois des cinq épisodes de la deuxième saison de la série « Segredos de Justiça », où il incarne Tomaz Pachá, l’un des trois enfants adolescents d’un mariage récemment séparé.