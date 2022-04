« Elite » 5 : les secrets des scènes les plus intimes d’Iván et Patrick

Les scènes intimes sont quelque chose de commun dans toutes les saisons de « Élite” et bien qu’ils soient très prudents et professionnels, ils représentent un défi pour les acteurs. quelque chose qui confirme André Lamogliaqui joue Iván dans le nouvel épisode de la série espagnole à succès de Netflix.

Le fils du célèbre footballeur brésilien Cruz Carvalho arrive à Las Encinas pour changer la vie de Patrick (Manu Ríos) qui doit faire face aux doutes d’Iván, qui se sent très à l’aise avec le fils de Benjamín, mais est également attiré par Ari ( Carla Diaz ).

Comme la cinquième saison de « Élite», la relation d’Ivan et Patrick évolue et a enfin une scène intime. Mais derrière cette séquence, il y a des secrets, les mêmes qui André Lamoglia partagé dans plusieurs entretiens.

Patrick et Iván dans la piscine de la maison de Cruz dans la saison 2 de « Elite » (Photo : Netflix)

COMMENT SONT ENREGISTRÉES LES SCÈNES INTIMES DE « ELITE » ?

En conversation avec Hugo Gloss, l’acteur brésilien, connu pour jouer Rafael Smor dans la série « Juacas » de Disney Channel Brésil et Luan dans la deuxième saison de « Bia », a déclaré que parce qu’il n’avait jamais eu à tourner des scènes de ce type le soutien de l’équipe était la clé.

« Après être arrivés ici à Madrid, quand nous avons eu toute la préparation, nous avons commencé à enregistrer, c’était beaucoup plus détendu que je ne l’imaginais. Nous avons toute une préparation pour cela. Au moment de ces scènes, l’équipe est réduite sur le plateau, à ce moment-là, il n’y a que ceux qui doivent être là.», a expliqué l’interprète de 24 ans.

Aussi, dans une interview avec Esquire Espagne, André Lamoglia révélé qu’il n’avait paspas de scène entièrement nue« , car, « peu importe combien c’était une scène de sexe, ou quelque chose de plus intime, on avait une protection, une couverture de sexe”, qui n’utilisait pas de rembourrage dans ce type de scène et détaillait en quoi consiste la protection.

« C’est comme une épaulette et vous le mettez là pour qu’il n’apparaisse pas, mais cela apparaît plus tard« , a-t-il pointé. De plus, il a dit que le fait de savoir qu’il interprétait l’avait aidé. « En tant qu’acteur, je suis un peu protégé par le personnage, car il y a Iván, pas André Lamoglia. Je suis donc là pour défendre le personnage et ce que le scénario demande de moi.”.

En dialogue avec GQ Brésil, il a également indiqué que la production les aide avec un « coordinateur de l’intimité ». « C’est une personne précisément pour ces scènes, pour que nous soyons plus à l’aise, mieux préparés, ils apportent plus de vérité», a ajouté le nouveau membre du casting de «Élite”.