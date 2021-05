Elite 4, Lupin 2 et d’autres séries à venir sur Netflix en juin 2021

Mai a été un excellent mois pour le service de streaming Netflix, avec les nouvelles saisons de Lucifer, Outlander, Selena: la série et les nouveaux épisodes de Luis Miguel. C’est pourquoi elle continuera sur la voie d’être la plus grande plate-forme au monde, avec plus de 200 millions d’abonnés, et Ils ont déjà présenté toutes les séries qui arriveront en juin et vous ne pouvez pas la rater. Elite 4, Lupin 2 et bien plus encore!

+ Toutes les premières de la série arrivent sur Netflix en juin 2021

– Lupin: saison 2 | 11 juin

Poursuivi par Hubert et ses acolytes, Assane a du mal à retrouver Raoul tout en essayant de proposer un grand plan pour dénoncer les crimes de Pellegrini.







– Elite: saison 4 | 18 juin

Las Encinas accueille un réalisateur très strict et quatre nouveaux étudiants, qui se déchaînent avec des amours, des rumeurs sérieuses et un mystère à peine sorti du four.







– Élite: histoires courtes

Guzmán, Caye et Rebe | 14 juin

Nadia et Guzmán | 15 juin

Omar, Andres et Alexis | 16 juin

Carla et Samuel | 17 juin







– Dent sucrée | 4 juin

Dans une aventure dangereuse à travers un monde post-apocalyptique, un garçon mi-humain mi-cerf cherche un nouveau départ accompagné d’un protecteur bourru.







– Black Summer: saison 2 | 17 juin

L’hiver arrive à l’apocalypse des zombies, avec de nouveaux défis sanglants pour les charognards frénétiques et les milices violentes combattant les morts et les désespérés.

– Le cadeau: saison 3 | 17 juin

Atiye cherche à atteindre sa fille, mais fait face à un dilemme déchirant, alors que les forces des ténèbres tentent d’apprivoiser les pouvoirs cosmiques d’Aden pour le mal.

– Trois mètres au-dessus du ciel: saison 2 | 3 juin

L’été revient. Bien que de nombreuses relations ne soient plus celles de l’année dernière, ces amis trouveront que certaines attractions sont irrésistibles.







– Black Lightning: saison 4 | 29 juin

La saison continue de suivre Jefferson, maintenant conseiller du lycée dans son deuxième mandat en tant que super-héros Black Lightning, alors qu’il lutte contre la corruption locale dans sa communauté de Freeland.

– La liste A: saison 2 | 25 juin

Dans ce drame intrigant et surnaturel, la romance, la rivalité et le mystère extrême se heurtent lorsqu’un groupe d’adolescents partent camper sur une île isolée.

– Locombianos | 10 juin

Quatre des comédiens colombiens les plus drôles et les plus épicés se produisent devant un public post-quarantaine avide de leurs histoires.







– Katla | 17 juin

Un volcan sous-glaciaire entre en éruption. Un an plus tard, des éléments mystérieux de la préhistoire émergent du dégel, avec des conséquences inattendues.

– Amour (invités spéciaux: mariage et divorce) | 12 Juin

Trois femmes à succès qui travaillent sur une émission de radio semblent mariées. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Ils ne sont pas étrangers au drame ou à la douleur.

– Le meilleur des créateurs japonais | 3 juin

L’humoriste Ryuji Akiyama fait la satire de divers professionnels de la création au Japon avec ironie, légèreté, humour … et l’aide d’invités célèbres!

– Feel Good: saison 2 | 4 juin

Alors qu’elle est aux prises avec les défis de la sobriété, la comédienne de stand-up Mae Martin a une relation naissante passionnée et compliquée avec sa petite amie George.

– Workin ‘Moms: saison 5 | 15 juin

Le congé de maternité est terminé et il est temps pour ces quatre mamans de retourner au travail … tout en continuant à s’occuper d’enfants, de patrons, d’amours et d’autres problèmes de la vie.

– Sexe / Vie | 25 juin

Une mère de banlieue se perd parmi ses souvenirs les plus racés et crée un court-circuit entre la femme mariée qu’elle est aujourd’hui et la jeune femme rebelle laissée pour compte.

– Les locations de vacances les plus étonnantes du monde | 18 juin

Avec un œil sur tous les budgets, trois voyageurs visitent des locations de vacances dans le monde entier et partagent leurs trucs et astuces d’initiés lors de cette émission de télé-réalité.

– Saints et étrangers | 15 juin

Pour survivre dans le Nouveau Monde, les pèlerins de Mayflower doivent endurer des conflits internes, des conditions météorologiques extrêmes et une alliance fragile avec les habitants d’origine.

– Les vraies femmes au foyer d’Atlanta: saisons 3 et 4 | 1 juin

La franchise à succès de cette émission de télé-réalité arrive à Beverly Hills. Entre boissons et combats, ces amis et rivaux – prêtés et habillés – vivent au sommet du drame.