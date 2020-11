Elisabeth Moss dans le MCU? Les fans recherchent l’actrice parfaite pour incarner un héros de bande dessinée féroce

Lorsqu’il s’agit de jouer des super-héros féminines, les gens ont tendance à considérer ce travail comme une province de jeune femme. Ceux qui sont d’âge moyen n’ont pas besoin de postuler, cela peut sembler à première vue. Un examen plus approfondi révèle que l’univers cinématographique Marvel a bafoué cette convention à quelques reprises. Maintenant, les fans cherchent à ce que quelqu’un de nouveau rejoigne le club.

Ce serait Elisabeth Moss, 38 ans, l’actrice acclamée qui a remporté de nombreux prix pour son travail, en particulier pour Le conte de la servante. Désormais, un succès grand public pourrait l’aider à rejoindre le MCU en tant qu’Elsa Bloodstone.

Comment Elisabeth Moss est-elle devenue célèbre?

La plupart des gros titres sur Elisabeth Moss ces jours-ci se concentrent sur son rôle de June Osborne dans la série dystopique Hulu Conte d’une servante. L’histoire d’une société qui opprime les femmes fait souvent la une des journaux alors que les manifestants revêtent les robes rouges familières vues dans l’émission. Ce rôle a également amené Moss à l’un de ses deux Emmys, l’autre étant pour le téléfilm Haut du lac.

Moss a d’abord attiré l’attention via une autre série politique, L’aile ouest, jouant la fille du président Bartlett. Son étoile s’est levée quand elle est apparue dans Des hommes fous comme la secrétaire de Don Draper, Peggy Olson. Haut du lac est arrivé en 2013, et Le conte de la servante suivi en 2017.

Moss a également connu le succès sur grand écran, principalement dans le domaine du cinéma indépendant, avec des performances acclamées dans La place, grande hauteur et Son odeur.

Elle a également connu un certain succès grand public, avec des rôles dans Jordan Peele Nous, et elle a prouvé qu’elle pouvait porter un film d’horreur, L’homme invisible, qui était l’un des rares succès de cette année avant que la pandémie ne frappe.

Qui est Elsa Bloodstone?

Certains fans de Marvel voient Moss comme Elsa Bloodstone, qui n’est pas encore apparue dans un film ou une émission de télévision. Le personnage est apparu pour la première fois en 2001 dans sa mini-série éponyme. Son personnage est un chasseur de monstres dont la mythologie croise plusieurs monstres classiques, dont le monstre de Dracula et Frankenstein.

Monica Rambeau, la fille de la meilleure amie de Captain Marvel / Carol Danvers, Maria Rambeau, est l’un des personnages du MCU qu’elle a croisés. Dans les bandes dessinées, elle et Monica ont été recrutées pour combattre des armes bizarres de destruction massive. Monica joue un rôle dans la prochaine série MCU WandaVision sur Disney +, signalant qu’il pourrait éventuellement y avoir une fenêtre par laquelle Elsa Bloodstone pourrait apparaître.

Selon ComicBook.com, une série avec Elsa a été envisagée lorsque Marvel Television était encore affiliée à ABC. Cette unité, qui a également supervisé Agents du SHIELD, Agent Carter, Daredevil, Jessica Jones, et d’autres émissions, n’existe plus, l’équipe de Kevin Feige supervisant désormais les émissions de télévision qui comprendront WandaVision.

Que disent les fans du casting d’acteurs plus âgés?

Un fil Reddit a demandé aux fans qui ils imaginaient jouer Emma, ​​même si aucun film ou émission n’est connu pour être à venir. Un fan a suggéré: «S’ils veulent une actrice plus proche de la tranche d’âge de Benedict Cumberbatch, j’irais probablement avec Sarah Paulson, Jessica Chastain ou Elisabeth Moss. S’ils veulent aller avec une jeune actrice, j’irais avec Samara Weaving ou Lily James.

Cela a suscité une discussion sur les héros féminins plus âgés du MCU, dont il y en a déjà eu quelques-uns. Gwyneth Paltrow est apparu en tenue de Tony Stark complète dans Avengers Endgame dernière à l’âge de 46 ans, et Michelle Pfeiffer, 62 ans, a joué dans Ant Man et la guêpe comme la guêpe d’origine.

Un autre fan a répondu: «J’adore l’idée d’embaucher des actrices de 30 à 40 ans dans un film d’action. Charlize (Theron) a prouvé que (cela pouvait être fait). Et cela aide (à résoudre) les problèmes d’âgisme et de misogynie, même pas tant que ça, à Hollywood.

Cela dit, il y avait un certain désaccord sur le fait qu’elle devrait être jouée par une actrice plus âgée. Puisque le personnage est immortel, elle pourrait être jouée par quelqu’un de n’importe quel âge, bien qu’elle soit généralement représentée comme étant 20 ans. Un autre fan a déclaré: «Elle doit être dans la vingtaine et elle n’a pas besoin d’être rousse. Elle pourrait être blonde. Elle devrait être britannique ou au moins être capable de retirer l’accent. Enfin, tout dépend de l’attitude avec elle. Si vous ne pouvez pas capter son énergie, cela ne fonctionnera pas. Il y a eu quelques noms intéressants, mais rien de bien. »