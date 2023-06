Elio Trailer taquine une aventure intergalactique avec Pixar

La première bande-annonce hors du commun de la prochaine aventure de Disney et Pixar, Élio, taquine une histoire de science-fiction qui ravira à coup sûr le public lors de sa sortie l’année prochaine. Publiée avec l’aimable autorisation de la chaîne YouTube officielle de Pixar, la bande-annonce révèle notre premier regard sur Élio, et offre notre premier véritable aperçu de l’histoire d’un garçon qui se retrouve soudainement contraint à un poste diplomatique très important : l’ambassadeur galactique de la Terre. Découvrez la première bande-annonce de Élio dessous.





Pendant des siècles, les gens ont appelé l’univers à la recherche de réponses, dans le tout nouveau film de Disney et Pixar Élio, l’univers rappelle ! Le long métrage original présente Elio, un outsider à l’imagination active qui se retrouve par inadvertance téléporté vers le Communiverse, une organisation interplanétaire avec des représentants de galaxies lointaines. Identifié à tort comme l’ambassadeur de la Terre auprès du reste de l’univers, et complètement non préparé à ce genre de pression, Elio doit nouer de nouveaux liens avec des formes de vie extraterrestres excentriques, survivre à une série d’épreuves redoutables et découvrir d’une manière ou d’une autre qui il est vraiment censé être.

Réalisé par Adrian Molina, employé de longue date de Pixar, Élio sera dirigé par Gourmand l’acteur Yonas Kibreab dans le rôle d’Elio Solis, avec Hypermarché et Barbie star America Ferrera exprimant la mère d’Elio, Olga Solis. Jameela Jamil de The Good Place et la star de A Bug’s Life Brad Garrett sont également présents. Molina a travaillé sur plusieurs projets Pixar bien-aimés au fil des ans, notamment Monsters University, Toy Story 4, Le bon dinosaure, Lightyear, et Devenir rouge. Molina a fait ses débuts en tant que réalisateur en 2017 avec le film acclamé par la critique coco, l’histoire d’un jeune musicien en herbe nommé Miguel, qui entre au pays des morts pour retrouver son arrière-arrière-grand-père. Mary Alice Drumm, qui est surtout connue pour avoir produit des sorties Pixar telles que coco et Braverla volonté est à bord sur Élio en tant que producteur.

Élio devrait sortir en salles aux États-Unis au printemps 2024.

Elio n’est qu’un projet Pixar dont la sortie est prévue au cours des prochaines années

Partir à l’aventure intergalactique avec Élio n’est que l’une des friandises de Pixar dont la sortie est prévue au cours des prochaines années. Le studio d’animation travaille également sur une suite de 2015 À l’enversavec À l’envers 2 tous prêts à suivre le personnage principal Riley dans son adolescence et à introduire toute une série de nouvelles «émotions personnifiées». Pete Docter de Pixar a précédemment révélé que, lors de la recherche pour la première sortie, on leur avait dit qu’il y avait généralement entre « cinq à 27 émotions », ce qui suggère que le suivi apportera beaucoup plus de voix à l’intérieur de la tête de Riely tandis que être « un peu plus véridique et élargissant [the scope].”

Pixar poursuivra également son petit jeu en Le rendez-vous de Carlqui suit En haut le personnage de Carl Fredricksen alors qu’il se rend à contrecœur à son premier rendez-vous depuis la mort de sa défunte épouse Ellie, mais admet n’avoir aucune idée du fonctionnement des rencontres. Le rendez-vous de Carl devrait sortir en salles le 16 juin 2023, aux côtés de Pixar Élémentaire.

En parlant de ça, Élémentaire doit débarquer en salles vendredi et suit Leah Lewis (La moitié de celui-ci, Nancy Drew) comme Ember Lumen et Mamoudou Athie (Jurassic World : Dominion, sous-marin) en tant que Wade Ripple, le duo d’éléments opposés se rapprochant au fur et à mesure que l’histoire progresse alors qu’ils découvrent lentement tout ce qu’ils ont en commun.