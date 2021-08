Elijah Wood dit que Star Wars a la priorité sur Marvel, mais veut faire les deux

Dans une nouvelle qui ne manquera pas d’exciter les fans, Elijah Wood a jeté son chapeau dans le ring pour rejoindre le Marvel ou Guerres des étoiles franchisés. Elijah Wood est actuellement occupé à promouvoir son prochain drame policier, Aucun homme de Dieu, et a récemment parlé à Entertainment Tonight. Wood a révélé qu’il aimerait faire partie d’un film à gros budget comme Marvel ou Guerres des étoiles film. Voici ce qu’il a dit.

« Je pense que c’est simplement amusant en soi. Je n’ai pas eu l’occasion de jouer dans un bac à sable géant depuis un moment… Star Wars a un précédent parce que je suis un grand fan de Star Wars. Donc plus de ça, certainement dans le live – une sphère d’action, ce serait génial. Mais travailler sur une merveille film, je veux dire, il y a évidemment toute une conversation qui se passe certainement dans le film Twitter à propos de la pertinence cinématographique de Marvel. Est-ce du cinéma ? Tout ce genre de merde. Et que vous aimiez ou non les films de super-héros, ils sont intrinsèquement amusants. Et ces films sont extrêmement bien faits. Je pense que pouvoir jouer à nouveau dans le bac à sable de cet univers serait génial. Ce serait totalement génial, parce que c’est à une échelle tellement folle. »

Alors que le bois fait techniquement partie de la Guerres des étoiles l’univers, ayant fourni sa voix au spectacle d’animation 3D de Disney, Résistance à la guerre des étoiles, il aspire à avoir un rôle en direct. Wood est surtout connu pour avoir joué le Hobbit Frodon Sacquet dans Les films Le Seigneur des Anneaux, mais il s’est surtout éloigné des films à gros budget depuis lors. Bien qu’il soit revenu pour une brève apparition dans Le Hobbit: Un Voyage Inattendu. Alors que Wood a un faible pour Guerres des étoiles, les fans aimeraient le voir jouer un super-héros, ou peut-être un super-vilain. Dans tous les cas, Wood s’avérera être un ajout précieux à l’une ou l’autre des méga franchises. Wood a également déjà exprimé son intérêt pour le redémarrage Un cauchemar sur Elm Stree t et Les enfants du maïs, appelant même le premier son projet de rêve.

Bien que Wood ne soit pas étranger aux films de franchise à méga-budget, il a récemment joué des rôles difficiles dans des films indépendants. Mais qu’est-ce qui a changé maintenant ? Eh bien, comme l’a dit Elijah Wood, il aimerait vivre le frisson de jouer dans une autre franchise. Espérons qu’il obtienne son souhait. Une autre raison pour laquelle Wood reste à l’écart des films de tentpole est qu’il entrera dans l’histoire pour avoir joué Frodon Sacquet et qu’il ne voulait pas être catalogué. Wood veut être reconnu en tant qu’acteur sérieux, et il le mérite aussi. Elijah Wood est un acteur d’enfer qui a séduit le public à plusieurs reprises avec ses performances stellaires dans Maniaque, Viens voir papa, L’agence de détective holistique de Dirk Gently et plusieurs autres films et émissions de télévision. Il est également un doubleur accompli surtout connu pour avoir exprimé Mumble dans pieds heureux.

Elijah Wood sera ensuite vu dans le redémarrage de The Toxic Avenger de Macon Blair aux côtés de Peter Dinklage et Kevin Bacon. Vous pouvez actuellement l’attraper dans Aucun homme de Dieu, dans lequel il incarne l’analyste du FBI Bill Hagmaier, qui développe une relation compliquée avec le célèbre tueur en série Ted Bundy. Aucun homme de Dieu reçoit des critiques positives et est disponible dès maintenant en numérique et à la demande et dans certains cinémas. Assurez-vous de le vérifier. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.

Sujets : Guerres des étoiles, Avengers