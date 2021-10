Elijah Wood dit que Peter Jackson a conçu un orc dans le Seigneur des anneaux pour ressembler à Harvey Weinstein

Elijah Wood a affirmé avec audace le Seigneur des Anneaux Le réalisateur Peter Jackson a fait ressembler un orc dans les films au producteur hollywoodien en disgrâce Harvey Weinstein.

S’exprimant sur Dax Shepard’s Expert en fauteuil podcast, l’acteur qui a joué le rôle principal de Frodo Baggins a expliqué comment la trilogie emblématique a failli ne pas être réalisée.

Il a révélé que Miramax avait acheté les droits des livres de JRR Tolkien dans les années 90, mais il était clair pour Jackson et son partenaire Fran Walsh que les projets n’allaient jamais démarrer.

Alors Peter et Fran ont demandé au co-fondateur de Miramax Harvey Weinstein s’ils pouvaient trouver un nouveau studio pour tourner les films.

Crédit : Rw/media/Alamy Punch Live News

Miramax a accepté mais leur a dit qu’ils devraient faire les trois films en même temps et qu’ils devraient le faire tout de suite.

Elijah a raconté l’histoire à Dax, en disant : « La fenêtre du temps était folle. Ils l’ont achetée dans toute la ville.

« Peter a fait une vidéo de pitch assez impressionnante, emmenée dans une variété d’endroits. La plupart des gens rechignaient à l’idée de faire plus d’un film. L’opinion populaire était: » Non, vous devez voir comment [the initial movie] fait, puis investissez le reste de votre argent.' »

Ils ont finalement trouvé une maison pour les trois films à New Line Cinema, mais c’était un miracle qu’ils aient pu conclure un accord comme celui-ci.

Elijah a révélé qu’il semblait que Jackson n’était pas content de devoir sauter à travers les cerceaux pour faire les films.

« C’est drôle, on en a parlé récemment parce que Dom [Monaghan] et Bill [Boyd, who played Hobbits Merry and Pippin in the trilogy] avoir un podcast, L’oignon de l’amitié, » il a dit.

« Ils parlaient à Sean Astin [who played Samwise] à propos de son premier souvenir d’être en Nouvelle-Zélande.

Crédit : Etienne Laurent/Piscine via REUTERS

« Il avait vu ces masques orcs. Et l’un des masques orcs – et je m’en souviens très bien – était conçu pour ressembler à Harvey Weinstein comme une sorte de putain de vous.

« Je pense que c’est bien d’en parler maintenant, le gars est f ** king incarcéré. F ** k lui. »

Weinstein a été condamné l’année dernière à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle.

L’équipe de défense de Weinstein a plaidé pour la peine la plus clémente possible, citant sa vieillesse, sa santé et l’impact que les projecteurs des médias avaient eu sur ses jeunes enfants comme raisons.

L’homme de 69 ans, qui était autrefois l’une des personnalités les plus puissantes d’Hollywood, a été jugé après avoir été inculpé de cinq chefs de viol et d’agression sexuelle.

Il a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation, mais a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation.