Elijah Wood confirme qu’un orc du Seigneur des Anneaux a été conçu après Harvey Weinstein

Le Seigneur des Anneaux alun Elijah Wood a pris son tour sur la sellette du podcast «Armchair Expert» de Dax Shepard et co-animatrice de Monica Padman aujourd’hui et a discuté de sa vie et de sa carrière, y compris ses débuts en tant qu’enfant acteur. L’interview n’aurait pas été complète sans discuter du légendaire le Seigneur des Anneaux cinéma. Dax Shepard, bien sûr, a adoré la trilogie, mais a admis qu’il était ravi de l’histoire d’initié sur la façon dont les films ont finalement été réalisés au New Line Cinema après que Miramax ait apparemment traîné des pieds, laissant les projets mourir sur la vigne.

La tradition du Seigneur des Anneaux est racontée de cette façon. Au milieu des années 90, Miramax a acheté les droits des livres bien-aimés de JRR Tolkien et a investi quelques millions de dollars dans le projet pour le lancer. Alors que le projet épique commençait à prendre forme, il était évident pour le producteur-réalisateur Peter Jackson et son partenaire Fran Walsh que les films ne seraient pas réalisés de la manière convenue, y compris la chronologie. Jackson et Walsh ont demandé au co-fondateur, Harvey Weinstein, s’ils pouvaient acheter les films dans d’autres studios où l’histoire serait plus proche de leur vision.

« Et Miramax a dit que nous ne vous le rendrions que dans les délais, mais deux choses doivent se produire. Un : vous devez aller le faire installer ce week-end. Et deux : celui qui accepte doit accepter de faire les trois en même temps. » Shepard a déclaré, relayant l’histoire telle qu’elle lui était racontée, ce à quoi Wood a convenu, était sur place.

« La fenêtre du temps était folle », poursuit Wood. « Ils l’ont acheté dans toute la ville. Peter a fait une vidéo de pitch assez impressionnante, emmenée dans une variété d’endroits. La plupart des gens rechignaient à l’idée de faire plus d’un film. L’opinion populaire était: » Non, vous devez voir comment [the initial movie] fait, puis investissez le reste de votre argent.' »

Peter Jackson a ensuite rencontré Bob Shaye au New Line Cinema où un contrat de trois films a été miraculeusement conclu. « Je pense que la tradition est qu’ils venaient avec deux et c’est Bob Shaye qui a dit: » Nous devons en faire trois « , ce qui est fou », a déclaré Wood. « Un risque incroyable. Miramax pensait qu’il n’y avait aucune chance en enfer. »

Bien que cette histoire puisse facilement se suffire à elle-même, Wood est allé encore plus loin pour épater Shepard et Padman, avec une histoire de suivi pour Harvey Weinstein‘s demandes impossibles. « C’est drôle, on en a récemment parlé parce que Dom (Monaghan) et Bill (Boyd) ont un podcast, ‘The Friendship Onion’. Ils parlaient à Sean Astin de son premier souvenir d’être en Nouvelle-Zélande », explique Wood. « Il avait vu ces masques Orc. Et l’un des masques Orc – et je m’en souviens très bien – a été conçu pour ressembler à Harvey Weinstein comme une sorte de foutre. »

Wood a tout résumé, continuant à travers les rires du trio: « Je pense que c’est bien d’en parler maintenant, le gars est incarcéré, putain. Baise-le. »

Sujets : Le Seigneur des Anneaux