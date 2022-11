Elijah Wood aimerait jouer Daniel Radcliffe dans un film

Avec les deux Daniel Radcliffe et Elijah Wood à bord de l’idée, le film potentiel mettant en vedette les deux acteurs jouant l’un l’autre doit arriver bientôt. Auparavant, Radcliffe avait nommé Wood comme le choix évident d’un acteur qui pourrait le jouer s’il recevait un biopic. Il imagine un film où les deux « s’échangeraient », étant donné la fréquence à laquelle certains fans confondent Radcliffe et Wood.





Récemment, TMZ a rencontré Wood et lui a posé des questions sur les commentaires de Radcliffe. Il est clair que Wood serait également heureux de faire un tel film où il est joué par Radcliffe alors qu’il dépeint le Harry Potter étoile. Voici ce que Wood a dit lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à changer de place avec Radcliffe dans un film.

« Incroyable. Le vieux switcheroo ? Bien sûr. Daniel est le meilleur.

Radcliffe a déjà déclaré qu’il était parfois confondu avec Wood, et il se retrouve à l’accepter afin de ne pas gâcher l’expérience du fan. Wood dit qu’il a également été confus pour Radcliffe « de nombreuses fois », mais il ne joue pas de la même manière, affirmant qu’il n’a jamais signé le nom de Radcliffe. Dans tous les cas, Wood réitère qu’il aimerait faire le film hypothétique, principalement juste pour avoir la chance de co-vedette avec Radcliffe dans un film. Comme il l’a dit lorsqu’on lui a de nouveau demandé:

« Bien sûr ! J’adorerais travailler avec lui. C’est juste un être humain adorable. »





Daniel Radcliffe : star du biopic

Ces questions ont été soulevées récemment en raison de l’implication de Radcliffe dans un nouveau biopic. Il incarne le parodiste légendaire « Weird Al » Yankovic dans le nouveau film Roku BIZARRE : L’histoire d’Al Yankovic, qui a été un grand succès auprès des téléspectateurs. Le concept de biopics bizarres comme celui-ci a conduit à des discussions sur le fait de voir Wood jouer Radcliffe dans un biopic car cela semble naturel, étant donné la confusion des fans.

« J’ai été applaudi à plusieurs reprises pour ma bravoure sur scène à Équus« , a déclaré Wood à Radcliffe dans une interview conjointe, via MuggleNet. « Une fois, j’étais dans un ascenseur à Vancouver et il n’y avait que moi et cette autre personne, et je pouvais les sentir me regarder attentivement. Juste avant que les portes ne s’ouvrent sur le hall, il a finalement pris courage, m’a pointé du doigt et a dit : « Harry Potter ! J’ai dit non!’ et je suis parti. »

Dans la même interview, Radcliffe a également décrit une expérience de presse sur un tapis rouge au Japon. On lui a donné une photo de Wood d’un chercheur d’autographes, et Radcliffe a trouvé qu’il était plus facile de faire semblant pour le moment, bien qu’il ait été honnête avec son autographe.

« Le moyen le plus rapide de gérer cela était simplement d’écrire: » Je ne suis pas Elijah Wood, [signed] Daniel Radcliffe », et j’espère que quelqu’un lui traduira ça plus tard », BIZARRE dit l’étoile.

Tu peux regarder BIZARRE : L’histoire d’Al Yankovic sur Roku.