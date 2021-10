Elijah Wood a avoué qu’un personnage du Seigneur des Anneaux était basé sur Harvey Weinstein

Il y a des films qui marquent un avant et un après dans l’histoire de cinéma. De cette façon, ils deviennent les favoris des critiques, des téléspectateurs et des producteurs qui créent univers d’étendre le fanatisme au-delà de la bande originale. Le Seigneur des Anneaux, la trilogie basée sur les romans de JRR Tolkien, a eu sa première en 2001 et l’année prochaine il reviendra avec une série produite par Amazon Prime Vidéo.

Malgré leurs deux décennies, ces longs métrages continuent de faire l’actualité grâce à la mémoire latente de leurs fans et à la bonne volonté des acteurs qui continuent de partager des anecdotes lors du tournage sur le plateau. Cette semaine, le tour était Elijah Wood, qui a joué dans les films dans la peau de Frodon et qu’à ce jour, il est interviewé pour sa participation au succès de Peter Jackson.

Ainsi, l’acteur américain de 40 ans a révélé que l’un des orcs que vous voyez dans le film était inspiré du look d’Harvey Weinstein, le puissant producteur de films qui a été reconnu coupable de viol et abus sexuels. En dialogue avec le podcast Armchair Expert, Wood a avoué que le masque ressemblait beaucoup au propriétaire de l’entreprise qui ça a presque empêché la trilogie d’avancer.

Apparemment, la décision de concevoir ce personnage était liée à un façon d’exprimer votre malaise avec les attitudes de Weinstein. « On en a parlé récemment parce que Dominic Monaghan et Billy Boyd ont un podcast, The Friendship Onion. Ils parlaient du premier souvenir de Sean Austin à son arrivée en Nouvelle-Zélande. J’avais vu ces masques d’orc et l’un d’eux, et c’est quelque chose dont je me souviens très bien, a été conçu pour ressembler à Harvey Weinstein comme une sorte de façon de dire » va te faire foutre‘ », a expliqué l’interprète qui a donné vie à Frodon.

Aujourd’hui, cette moquerie est vue d’une autre manière : le producteur de cinéma a été condamné à 23 ans de prison après avoir été signalé par plus de 80 femmes qui ont signalé d’autres situations désagréables. Au-delà de sa vie personnelle très répudiée, il n’a jamais eu beaucoup de soutien dans l’industrie : son entreprise Miramax fait une erreur en essayant de suspendre le tournage de Le Seigneur des Anneaux et il ne pouvait pas visualiser le succès que cela apporterait.

