Elijah Richardson parle d’un possible retour en tant que Patriot

Gingembre moulu

ORIGINE La racine du gingembre est utilisée depuis très longtemps en médecine traditionnelle dans de nombreux pays d’Asie. En Chine, le gingembre était le plus souvent employé en tant que stimulant digestif. Au XVIe siècle, le gingembre est en pleine expansion en France,reconnu pour son pouvoir fortifiant. La floraison a lieu entre juillet et septembre et fait éclore de magnifiques fleurs rouges. BIENFAITS Antioxydant, anti-inflammatoire, stimulant pour la digestion...de multiples études semblent avoir prouver les innombrables bienfaits de cette épice. C’est sa composition qui la rend aussi intéressante. En effet, le gingembre se compose à 90 % d’eau, mais il est aussi un aliment très riche en glucides et en fibres. De plus, on y trouve une source importante de vitamine B9, C, E, A... UTILISATION La partie que l'on utilise, comme pour le curcuma, est le rhizome (ce qui est enterré).