EliasN97, MontanaBlack & Co. : Ces streamers sont sur le serveur Minecraft partagé

les Le battage médiatique de Minecraft a incité certains streamers à rejouer le classique ou pour la première fois en début d’année. MontanaBlack s’est aventuré dans le monde des pixels pour la première fois. Il y a maintenant un Minecraftserveur a émergé, sur lequel de nombreux gros streamers contribuent. Qui est làvous pouvez le découvrir dans cet article.

Serveur Minecraft avec Rewi, Monte et EliasN97

Le serveur mutualisé qui connecte les streamers Débutants et joueurs expérimentés ensemble. Ils s’entraident, mais un peu ici et là semer le chaos. xRohat semble faire l’essentiel du désordre. Ses La maison est régulièrement exploséequand il joue avec un coéquipier.

Ces streamers bien connus sont représentés sur le serveur :

Nicolas Wilson

EliasN97

MontanaNoir

Rembobiner

MielPuu

Sidney Eweka

xRohat

omedsuelo

BastiGES

mehdideluxe

Rewinside et BastiGHG joue à Minecraft depuis des années. Ils ont tous deux participé à plusieurs saisons de Varo participé. Basti a même la quatrième édition du format pouvoir gagner. HoneyPuu a également beaucoup d’expérience Minecraft.

Le reste, par contre, c’est plus comme ça Nouveau dans le monde pixélisé. Ils ont accepté avec gratitude l’aide des autres. Monte par exemple, sa maison a presque entièrement par Rewi construire. Il a son équipement sans plus tarder Rohat a acheté pour beaucoup d’argent.

C’est le matériel intégré MontanaNoir:

Le battage médiatique de Minecraft également avec d’autres streamers

En plus du serveur autour de Monte et Elias, il y a autres projets dans Minecraft, par les créateurs des deux Twitter ainsi que sur Youtube à afficher. Le projet fonctionnait jusqu’à récemment Attaque artisanale 10. Entre autres, Rewinside, Trymacs et Stegi en faisaient partie.

Les garçons de Pietsmiet ont nommé leur onzième saison de Minecraft cerf-volant récemment terminée. Vous pouvez les regarder sur leur chaîne YouTube. Vlesk et Matteo de Bonjwa essaient actuellement dans mode hardcore. Combien de temps vont-ils survivre ?

