Eli Lilly affirme que son médicament peut prévenir la maladie COVID-19 chez les résidents des maisons de retraite

Le fabricant de médicaments Eli Lilly a déclaré jeudi que son médicament anticorps pouvait prévenir le COVID-19 maladie chez les résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers et autres établissements de soins de longue durée. C’est la première étude majeure à montrer qu’un tel traitement peut prévenir la maladie dans un groupe dévasté par la pandémie. Les résidents et le personnel qui ont reçu le médicament avaient un risque jusqu’à 57% inférieur de contracter le COVID-19 par rapport à d’autres dans le même établissement qui ont reçu un placebo, a déclaré le fabricant de médicaments. Parmi les résidents des maisons de soins infirmiers seulement, le risque a été réduit jusqu’à 80 pour cent.

L’étude a impliqué plus de 1 000 résidents et membres du personnel de maisons de soins infirmiers et d’autres établissements de soins de longue durée comme les maisons de retraite assistées. La grande majorité s’est révélée négative au début de l’étude. Certains ont reçu le médicament, appelé bamlanivimab, administré par voie intraveineuse, et d’autres ont reçu des perfusions de placebo.

La recherche a été menée avec les National Institutes of Health. Les résultats ont été publiés dans un communiqué de presse et la société a annoncé qu’elle publierait bientôt plus de détails dans un journal.

Parmi les près de 300 résidents qui n’avaient pas de COVID-19 , quatre plus tard ont contracté la maladie et sont morts. Lilly a déclaré que tous avaient reçu le placebo.

En novembre, la Food and Drug Administration a autorisé l’utilisation d’urgence du médicament anticorps Lilly comme traitement pour les personnes âgées de 12 ans et plus souffrant de cas légers ou modérés de COVID-19 qui ne nécessitent pas d’hospitalisation. C’est un traitement unique.

Lilly a déclaré qu’elle prévoyait de travailler avec les régulateurs pour voir l’extension de l’autorisation pour prévenir et traiter le COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée, où les vaccinations sont déjà en cours.

Les experts ont déclaré que des médicaments comme celui de Lilly pourraient servir de pont pour aider à gérer le virus jusqu’à ce que les vaccins soient largement disponibles.

Les foyers de soins et autres établissements de soins de longue durée ont été durement touchés par la pandémie. Aux États-Unis, ils représentent moins de 1% de la population, mais près de 40% des décès dus au COVID-19 .

Ces lieux de soins de longue durée ont reçu la priorité pour vacciner les résidents et le personnel avec le COVID-19 récemment autorisé vaccins. Les vaccinations ont commencé le mois dernier dans des endroits du pays.

Les deux vaccins approuvés pour une utilisation d’urgence par Pfizer et Moderna nécessitent deux doses. Les grandes chaînes de pharmacies CVS et Walgreens donnent des coups de feu dans les maisons de retraite dans presque tous les États.

Les entreprises ont déclaré qu’elles prévoyaient de finir de donner les premières doses dans les maisons de retraite ce mois-ci. On s’attend à ce que leurs programmes de vaccination dans les maisons de soins infirmiers se terminent en grande partie en février et mars. Les progrès ont été plus lents dans d’autres endroits à long terme comme la résidence assistée, où les résidents ont besoin de moins de soins médicaux que ceux des maisons de retraite.

Il y aura toujours un besoin pour le médicament de Lilly dans des endroits comme les maisons de retraite, même si les vaccins y sont déjà distribués, a déclaré le président de WBB Securities, Steve Brozak, qui suit l’industrie pharmaceutique.

Mais Brozak a demandé combien de temps le traitement pourrait être efficace avec l’apparition de nouvelles variantes du virus.

