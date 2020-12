Elf inspire la vraie vie alors qu’un homme rencontre un père biologique habillé en copain

Une scène du film de vacances Elfe joué dans la vraie vie comme un homme récemment déguisé en Buddy the Elf pour rencontrer son père biologique pour la première fois. Dans le film de 2003 réalisé par Jon Favreau, Buddy (Will Ferrell) est un humain élevé par les elfes du Père Noël qui se rend à New York pour rencontrer son père biologique (James Caan). Quand ils se rencontrent pour la première fois, Buddy est submergé d’excitation et commence à chanter: « Je suis là, avec mon père, et nous ne nous sommes jamais rencontrés, et il veut que je lui chante une chanson! »

Un grand fan du film est Eliot, résident du Maine Doug Henning, qui a grandi avec un ensemble « incroyable » de parents adoptifs. Il y a quelques années, Henning s’est inscrit sur Ancestry.com dans le but d’en savoir plus sur ses parents biologiques et son histoire familiale. Il a finalement été découvert sur le site Web par l’une de ses deux sœurs biologiques, qui a proposé de l’aider à le connecter à son père. Le père de Henning, Raul, ne savait même pas qu’il avait un fils, mais en quelques jours, toutes les parties impliquées ont convenu d’organiser une réunion à Boston après avoir pris les précautions de sécurité appropriées.

Peu de temps avant la réunion, Henning et sa famille ont regardé Elfe, remarquant comment le scénario fictif du film reflétait sa prochaine réunion. Ne voulant pas laisser l’opportunité se perdre, Henning décida qu’il se déguiserait en Buddy the Elf lors de sa rencontre avec son propre père biologique. Quand les deux se sont rencontrés pour la première fois à l’aéroport, Henning a commencé à écouter la chanson de Buddy, ce qui a conduit Raul à l’envelopper dans une grande étreinte. L’épreuve entière a été capturée sur une vidéo mise en ligne.

« Quand il est sorti de l’aéroport, il pensait probablement que j’étais un fou », a déclaré Henning à propos de la réunion. « C’était une très bonne façon de briser la glace. »

Malheureusement, Raul n’avait pas vu Elfe et ne savait probablement pas quoi penser quand il a vu son fils habillé en copain. Pendant ce temps, les sœurs biologiques de Henning, qui accompagnaient Raul pendant le voyage, ont obtenu la référence et ont éclaté de rire. Tout a fonctionné assez tôt après, car Henning dit que tout le monde « s’est finalement assis en famille et a regardé le film ».

Henning espère que l’histoire «apportera du bonheur aux gens» dans une année plutôt difficile. Bien qu’ils aient été séparés pendant des décennies, Henning et son père ont découvert qu’ils travaillaient tous les deux à la télévision. Henning travaille comme caméraman tandis que Raul est un mixeur sonore. Les deux ont discuté de la possibilité qu’ils se soient déjà croisés auparavant et qu’ils souhaitent tous deux tisser des liens familiaux ensemble à l’avenir.

Le fils de Raul en a également appris davantage sur son ascendance après avoir entendu comment son père avait émigré de Colombie aux États-Unis dans les années 70. La réunion a également fait de Raul un grand-père, car les sœurs biologiques de Henning n’ont actuellement pas d’enfants. Raul a exprimé une certaine frustration d’avoir manqué une si grande partie de la vie de son fils, bien que Henning lui ait assuré que la vie qu’il avait eue avec ses parents adoptifs avait été formidable.

Les détails de cette histoire nous viennent de Boston.com et la vidéo YouTube a été publiée par Associated Press.

Sujets: Elf