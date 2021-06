Elex 2 officiellement annoncé, mais encore à un stade précoce de développement

En octobre 2017, l’éditeur THQ Nordic et le développeur de jeux basé à Essen Piranha Bytes ont sorti le jeu de rôle d’action Elex Pour PS4, Xbox One ainsi que PC. Le titre se déroule dans un monde post-apocalyptique et permet au protagoniste d’explorer un monde de jeu caractérisé par des éléments de science-fiction.

Que s’est-il passé jusqu’à maintenant : Des rumeurs selon lesquelles il y aura une suite au jeu de rôle circulent depuis longtemps sur Internet. En 2017, par exemple, dans le cadre du programme de financement, l’Union européenne Europe créative Médias Financement de 150 000 euros Pour Élex 2 au AWinS 2011 GmbH & Co KG pardonner (nous avons signalé). La société est basée à la même adresse que Piranha Bytes et a la même personne en tant que directeur général.

En décembre 2019, le développeur a annoncé à propos de Twitter avecque le prochain titre, sur lequel on travaille actuellement, sera annoncé en 2020. Cependant, en octobre 2020, Piranha Bytes a déclaré qu’il n’y aurait plus d’annonce en 2020. L’une des raisons à cela est probablement la pandémie de corona et le manque de salons physiques qui y est associé.

Elex 2 officiellement annoncé par Gamestar

D’autant plus surprenante est la manière dont le développeur d’Essen « Elex 2 » a maintenant révélé. La révélation a lieu exclusivement dans un article exclusif plus du magazine de jeux allemand GameStar, qui ne peut être lu qu’avec un abonnement payant. Il y a aussi une vidéo dans laquelle l’éditeur responsable Dimitry Halley explique plus en détail le jeu de rôle et d’action « Elex 2 », qui serait à un stade très précoce de développement.

La date de sortie de « Elex 2 » n’a pas encore été officiellement annoncée. THQ Nordic souligne cependant que le jeu de rôle d’action apparaîtra également pour la génération précédente de consoles lors de sa sortie.