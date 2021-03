Élevez la tour Star Wars Jedi: Fallen Order dans la tombe de Miktrull – voici comment cela fonctionne!

Les aventures du jeune chevalier Jedi Cel Kestis dans « Star Wars Jedi: Fallen Order » sont toujours à la mode. Cependant, certaines énigmes du jeu sont un casse-tête pour certains fans. Cela s’applique, entre autres, à la résolution de l’énigme La tombe de Miktrull sur la planète Zeffo. Nous vous dirons ce que vous devez faire pour soulever la tour au centre du complexe sinueux et faire avancer l’histoire.

Avant de vous Star Wars Jedi: Ordre déchu Pour pouvoir résoudre le casse-tête, vous avez d’abord besoin de la capacité d’aimant. Le protagoniste se souvient de ce talent après avoir vaincu les stormtroopers au sommet du sarcophage suspendu. Une courte cinématique démarre et Jaro Tapal explique comment utiliser le bouton d’épaule inférieur gauche pour tirer des objets vers vous. Utilisez immédiatement votre nouveau talent pour attraper la liane à l’arrière et vous balancer vers la plate-forme couverte de plantes. Après cela, il y a une petite fête d’escalade à l’ordre du jour.

Atteignez le centre de la tombe à l’aide du magnétisme

Une fois en haut de la plate-forme, vous prenez l’un des bougeoirs en forme d’oeuf dans votre viseur, tirez-le vers vous et lancez-le sur la grappe de vrilles au centre de l’image. La plante prend feu, brûle et le chemin vers le prochain point de méditation est gratuit. Là, vous enregistrez et suivez l’itinéraire à travers le petit espace sur votre droite. Dans ce qui suit, prenez soin des drones et des soldats et prenez soin du garde funéraire au bout du chemin.

Puis levez les yeux, tirez vers vous la liane qui y est ancrée et balancez-vous en direction de la grande porte à barreaux. À droite de celui-ci, vous devriez voir une chaîne enroulée dans une sorte de bobine. Tirez-les vers vous à l’aide de la capacité d’aimant et courez avec la chaîne en main jusqu’à un support au bas de la rampe. Poussez le stick analogique droit et Cal attache la chaîne au support. Maintenant, dirigez-vous vers le centre de la tombe. Là, de l’eau coule du plafond dans un immense bassin circulaire. Il y a aussi un autre point de méditation à proximité.

Ici, vous devez attacher l’objet – la pierre est dans le coin arrière gauche! © EA / Disney

Alors tu soulèves la tour dans la tombe de Miktrull

Reposez-vous et escaladez le mur envahi par la végétation qui n’est pas loin. Dans la zone de la grande salle, vous découvrirez maintenant un énorme bal. Tout d’abord, sortez le garde funéraire qui est de garde dans ce secteur. Ensuite, vous pouvez interagir avec l’interrupteur au milieu de la pièce en toute tranquillité. Poussez-le une fois et un énorme bloc de métal se déplacera dans votre direction. Ensuite, vous utilisez la capacité de l’aimant pour attacher la chaîne de la bobine montée à gauche à un support situé quelques mètres plus loin. Important: Le bloc métallique doit avoir été déplacé au préalable, sinon le couplage de la chaîne et du support ne fonctionnera pas et la boule ne pourra pas être amenée dans la bonne position.

Dès que l’ancrage est en place, allez jusqu’au bord de la plateforme actuelle et restez à droite. Montez à un autre niveau, «aspirez» une des bougies-capsules disposées là et jetez-la dans le champ magnétique bleu scintillant à l’autre bout de la salle. Maintenant sprintez vers la capsule de bougie mentionnée ci-dessus, tirez-la vers vous et approchez-vous de la chaîne qui tient la balle sous le plafond de la salle.

La balle doit aller au milieu © EA / Disney

Recherchez une vrille dans la partie inférieure de la chaîne et poussez la capsule de bougie avec une poussée électrique. La vrille brûle et le « lustre » comprenant une boule se précipite au sol avec une dent de singe. Un effet secondaire positif: le choc violent libère la sphère, qui est entourée d’une sphère bleue, de son support. Sautez ensuite au niveau de la balle et utilisez la Force pour la manœuvrer dans le renfoncement au centre de la pièce. Si la balle est au bon endroit, un gong retentit et la tour dans la tombe de Miktrull se lève. Un peu plus tard, une petite porte s’ouvre. Parcourez-le et une autre cinématique commencera. Félicitations, vous avez résolu le puzzle!

