Eles Transportan a Morte, une position élégante contre l’histoire officielle du colonialisme

Réalisé par Helena Girón et Samuel M. Delgado, ce film espagnol a été projeté dans la section Bright Future du Festival international du film de Rotterdam (IFFR).

Eles Transportan a Morte, un film espagnol qui a participé au Festival de Rotterdam (Photo : IFFR)

Entre juin 2020 et novembre 2021, des dégâts ont été enregistrés contre des statues de Christophe Colomb dans différents pays d’Amérique latine et même aux États-Unis en signe de protestation contre le racisme, la colonisation et la figure historique d’un homme mis en cause pour les violences exercées contre les peuples autochtones. . On s’indigne contre le découvreur de l’Amérique, ou plutôt contre l’histoire officielle de la Découverte de l’Amérique, considérée par ses détracteurs comme un événement avant de la Conquête.

Dans le même temps, mais en Espagne, les positions publiques d’extrême droite se multiplient pour défendre l’intervention espagnole sur le continent américain. Par exemple, Vox, le parti d’extrême droite, a appelé les législateurs mexicains à rendre hommage à Hernán Cortés pour avoir libéré le Mexique de sa population sauvage indigène.

Dans ce contexte polarisé est apparu Ils transportent Morte, film d’Helena Girón et Samuel M. Delgado qui a reçu de bonnes critiques dans les festivals européens en 2021. Tant par son style que par son thème, le travail des deux réalisateurs a également retenu l’attention du public, en particulier de ceux qui ne partagent pas le colonialisme. Maintenant qu’il est arrivé à l’IFFR, l’intérêt est compréhensible.

Eles Transport Morte nous place en 1492. C’est le voyage de Christophe Colomb aux îles Canaries avant son expédition vers le Nouveau Monde. Trois membres d’équipage d’une des caravelles sautent à la mer enveloppés dans l’une des voiles du bateau. Ce sont trois prisonniers qui ont été recrutés pour travailler sur cette mission en échange de la grâce de la peine de mort mais qui ont décidé de s’évader. Dans leur fuite, ils devront réussir à survivre et fuir les troupes de Christophe Colomb qui les recherchent pour récupérer l’énorme morceau de tissu. Au même moment, dans ce territoire, accompagnée de son âne, une femme se rend avec un guérisseur pour lui demander de sauver sa sœur mourante.

Profitant des extérieurs de leurs lieux naturels, à travers un rythme narratif apparemment lent (le timing est méticuleux basé sur l’expérience de trois hommes entrant dans un lieu désolé et d’une femme qui ignore la présence de ces mêmes hommes dans la région), Girón et Delgado génère en nous la sensation de peur que la nature dans son immensité peut provoquer.

Dans cette atmosphère imposante à elle seule, nous faisant peur et pour l’inconnu, les deux réalisateurs décrochent un discours qui interroge la version glorieuse que l’on nous a racontée jusqu’à présent sur la Découverte de l’Amérique. Ils le font avec une posture qui pose un scénario différent de celui qu’on nous a enseigné. Qui? L’exportation des maux européens avec la colonisation. Combien y avait-il d’autres prisonniers à bord de ces caravelles ? Pour quels crimes ont-ils été condamnés ? Combien de morts portent-ils ? Les hommes qui ont traversé les mers n’étaient pas exactement des bénédictions, car cette idée a été vendue.

En ce sens, le film fonctionne comme un avertissement de ce que l’extrême droite promeut actuellement avec une intention claire de s’étendre à d’autres coins de la planète, en particulier dans ces territoires fertiles et sauvages (analogie par rapport au lieu où se déroule l’intrigue) où sa pensée ne s’est pas imposée. Et cela fait peur, d’autant plus que les erreurs du passé se répètent souvent dans le présent.

La femme qui accompagne la curandera pour sauver sa sœur peut bien être interprétée comme ces communautés qui vivent et se développent dans leurs conditions sans aucune idée que le jour le moins attendu, ils peuvent partager l’espace avec des êtres désagréables qui viennent s’introduire dans leur environnement, ou le conquérir.

Assurément, un film courageux dans des moments convulsifs où certains nient l’histoire officielle et d’autres s’accrochent à la magnifier. C’est aussi une position élégante (ou) contre le colonialisme.

