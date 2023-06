Elena Ríos : Qui est le saxophoniste qui affronte Tenoch Huerta ?

célébrités

L’artiste d’Oaxcan a porté de fortes accusations contre l’acteur, il est donc important d’en savoir plus sur elle et pourquoi ses opinions sont importantes.



© @brujamixteca.La saxophoniste est devenue un symbole de la lutte féministe au Mexique.

Elena Ríos est un saxophoniste qui a confronté ces derniers jours Tenoch Huerta après l’avoir publiquement accusé sur les réseaux sociaux d’être un prédateur sexuel, pour lequel il est important de savoir qui est cet artistepour savoir pourquoi il est important de prendre en compte votre avis.

Qui est Elena Rios ?

Elena Ríos est une saxophoniste et artiste de l’état d’Oaxaca qui, après avoir survécu à une attaque à l’acide par un de ses ex-partenaires,est devenue une militante féministe et un symbole au Mexique, c’est pourquoi elle est également considérée comme une porte-parole de ce mouvement.

C’est en 2019 que l’affaire dans laquelle cette femme a été victime d’une attaque à l’acide a été apprise par son ex-partenaire, alors adjoint Juan Antonio Vera Carrizal, qui est connu pour avoir payé des hommes pour mener l’attaque à sa place.

L’artiste, qui à l’époque était une jeune femme de seulement 26 ans ont entamé une lutte acharnée pour retrouver leurs agresseurs mais aussi, pour pointer du doigt les injustices et la corruption qui protégeaient leurs agresseurs. Pour cette raison, il a également exigé des sanctions plus sévères pour ceux qui ont perpétré ce type d’attaque.

Elena Ríos et son retour sur scène

Après avoir suivi les traitements médicaux pour soigner les blessures laissées par l’attaque à l’acide, l’artiste a pu revenir sur scène en 2022 après la pandémie et son retour sur scène a été triomphal, puisque Il l’a fait à Vive Latino.

Et son retour est on ne peut plus spectaculaire puisque joué à côté du Damn Neighborhood, qui avait récemment perdu Sax, leur saxophoniste après avoir perdu la vie à cause du COVID-19. ET Elena a été invitée à prendre sa place dans cette présentation et quelques autres.comme celui que le groupe a eu le 16 juillet 2022.

Pour cela et plus encore, Elena Ríos est devenue un symbole de la lutte féministe au Mexiquenous devons donc prêter attention aux plaintes qu’il a formulées à l’encontre de l’acteur Tenoch Huerta.

