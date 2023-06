Elena Ríos contre Tenoch Huerta : Pourquoi accusent-ils l’acteur d’être un prédateur sexuel ?

Abena Frantex Slip Premium Change Complet Taille L4 18 unités

Abena Frantex Slip Premium Change Complet est la gamme premium et écolabellisée de changes complets, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère à très sévère. Ils sont conçus pour apporter une sécurité optimale contre les fuites et ce dans des situations très exigeantes, où aucun autre type de produit ne peut répondre à la condition de la personne. Abena Slip préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1 : la combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. L'association de différentes barrières anti-fuites (latérales et arrière) et d'élastiques supplémentaires (élastiques anatomiques) permet une protection à 360°, même en position couchée ou lors d'un changement de position. La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs. L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées. Abena Slip dispose d'attaches extensibles qui offrent un ajustement sur-mesure et un repositionnement facile. L'indicateur d'humidité et son échelle graduée présents sur l'enveloppe externe guident l'utilisateur et le soignant pour déterminer le niveau de saturation simplement et orienter leur choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié. Abena Slip est écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement, cela signifie que les protections et leur composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible. En plus de mettre l'accent sur la santé et la sécurité de l'utilisateur, l'écolabel Nordic Swan garantit que la protection a été développée et conçue selon un cadre règlementaire très strict afin de limiter son impact environnemental. Disponible dans plusieurs tailles et niveaux d'absorption. Abena Slip existe également dans des modèles spécifiques : tailles junior pour les enfants et XXL pour les personnes en situation d'obésité.