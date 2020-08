Elena Miras ne peut plus laisser sa fille seule

20.08.2020 à 11h52

Elena Miras ne peut plus quitter sa fille des yeux. La petite semble actuellement ruiner tout ce qu’elle peut mettre la main.

Elena Miras et Mike Heiter ont une fille qui occupe actuellement ses parents. «Depuis qu’Aylen a deux ans, je ne peux plus la laisser seule. Je ne peux rien laisser traîner. Elle prend tout et le détruit. C’est incroyable », a déclaré le joueur de 28 ans. “C’est particulièrement mauvais avec mon maquillage”, a poursuivi l’actrice de télé-réalité dans son histoire Insta.

Source: instagram.com

Elena Miras a peur de son maquillage

«Si je le laisse et qu’Aylen le trouve, j’aurai des problèmes à la maison. Ensuite, tout est maquillé », a expliqué Miras. De toute évidence, la fille est actuellement à un âge où elle teste les limites de ses parents. «Je pense qu’elle essaie actuellement de voir jusqu’où elle peut aller. Mais c’est vrai aussi. Elle est toujours une enfant », a déclaré la mère avec sympathie.

Aussi intéressant:

Aylen a grandi assez grand

Le petit n’est plus un bébé, mais cela présente aussi certains avantages. La fille devient de plus en plus indépendante et peut même dormir seule dans sa chambre, comme l’explique Elena Miras dans son histoire. Le fait qu’Aylen ait grandi peut également être vu sur les dernières photos publiées par le jeune homme de 28 ans.

Voici comment Elena l’a rencontré Mike

De toute évidence, la petite fille vient après son père Mike. Dans tous les cas, la similitude entre papa et fille ne peut guère être négligée. Elena Miras et Mike Heiter se sont rencontrés en 2017 alors qu’ils participaient à “Love Island”. À cette époque, le Suisse d’origine a rencontré Jan Sokolowsky, mais la relation n’a duré que trois jours.

La fille Aylen rend le bonheur familial parfait

Quelques mois plus tard, Elena Miras est tombée amoureuse de Mike, qui avait également 28 ans et avec qui elle est toujours heureuse aujourd’hui. En 2018, leur fille Aylen a rendu leur bonheur parfait. Mais dans le cas du jeune couple, il ne s’agit pas toujours d’une pure harmonie. Peu de temps avant la naissance de leur fille, Mike et Elena ont étonnamment annoncé leur séparation. Mama Elena a également organisé la baby shower pour la petite. Mais ce sont toutes les nouvelles d’hier, car: Heureusement, l’amour a triomphé!