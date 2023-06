Elemental : Quand le film Disney ouvre-t-il au Mexique ?

Cinéma

On vous dit quand arrivera le nouveau Disney et Pixar qui promet d’être un succès.



© PixarLe film sortira d’abord en salles puis sur la plateforme de streaming Disney+

Élémentaire soit Articlestel qu’il a été adapté à l’espagnol, est sur le point de sortir en salles et nous vous disons Quand ouvre-t-il au Mexique ? et quand son arrivée sur la plateforme de streaming Disney+ est attendue.

Le film Disney et Pixar se déroule à Ciudad Elementosoù les habitants du feu, de l’eau, de la terre et de l’air vivent ensemble. L’histoire met en scène Ember, une jeune femme dure, ingénieuse et féroce qui développe une amitié avec Wade.un gars amusant qui suit le courant.

+ Quand Elemental sort-il et quand arrive-t-il sur Disney+ ?

Le film sort en salles dans une grande partie du monde, y compris au Mexique, ce 16 juinCependant, il ne sera pas immédiatement disponible sur Disney+. Pour commencer, le film fera ses débuts exclusivement dans les salles de cinéma.

Jusqu’à présent, la date exacte à laquelle Élémentaire Il arrive sur Disney+, mais les films d’animation sont arrivés environ 45 jours après leur sortie en salles, il ne faudrait donc pas attendre si longtemps son arrivée en streaming. D’autres bandes ont pris jusqu’à 90 jours, donc la bande Il pourrait arriver entre le 31 juillet et le 14 septembre, environ.

Articles il a été Réalisé parPeter Sohn et produit par Denise Ream, pga et présente un scénario de John Hiberg & Kat Likkel et Brenda Hsueh, avec une histoire de Sohn, Hoberg & Likkel et Hsueh.

+ Quel est le casting de Disney’s Elemental ?

Le casting de voix anglaises originales se répartit comme suit :

Leah Lewis : braise

Mamoudou Athie : Wade

Ronnie del Carmen : Bernie, le père d’Ember

Shila Ommi : Cinder, la mère d’Ember

Wendi McLendon-Covey : Gale, la patronne de Wade

Catherine O’Hara comme Brook, la mère de Wade

Mason Wertheimer : Clod, voisin et admirateur d’Ember

Joe Pera : Fern, un bureaucrate municipal feuillu.

