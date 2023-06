Elemental est le premier film de retour en salles de Pixar et une nouvelle entreprise audacieuse

Pixar fait un retour significatif sur grand écran avec son nouveau long métrage d’animation, Élémentaire, qui sortira vendredi prochain. Il s’agit de la première production entièrement originale du studio depuis le début de la pandémie. Le film est un conte allégorique se déroulant dans la mythique Element City, un monde où les entités de feu, d’eau, de terre et d’air doivent trouver un moyen de coexister malgré leurs différences inhérentes selon Hollywood Reporter.





Le récit tourne autour d’Ember, la progéniture fougueuse d’un immigrant diligent, et de Wade, le fils décontracté d’une famille prospère de l’eau. Leur relation est une exploration provocatrice du credo de leur ville, « les éléments ne se mélangent pas », servant de métaphore du racisme et des préjugés sociétaux.

Ember est exprimé par Leah Lewis, qui compare la romance périlleuse entre Ember et Wade à celle de Shakespeare Roméo et Juliette. Comme elle l’explique, le film aborde des sujets tels que la loyauté familiale, l’identité culturelle et l’expérience du premier amour. Comme Lewis, plusieurs autres contributeurs au film partagent des histoires personnelles d’immigrants, ajoutant une autre couche d’authenticité au récit. Mamoudou Athie, qui prête sa voix à Wade, est originaire de Mauritanie et est devenu citoyen américain il y a un peu plus d’un an. Ronnie del Carmen, la voix du père d’Ember, Bernie, a émigré des Philippines.





Un film avec un message sous-jacent profond

Disney/Pixar

Les thèmes de l’immigration et de l’unité du film arrivent à un moment où ces questions sont vivement débattues dans la sphère politique. De nombreux membres de la distribution ont souligné la pertinence et l’actualité du message du film, soulignant le besoin de compréhension et d’empathie dans le monde d’aujourd’hui.

Élémentaire représente également un moment crucial pour Pixar, filiale de Disney depuis 2006. Le studio, connu pour ses succès à succès comme Histoire de jouet, Le monde de nemoet En haut, a connu quelques années difficiles. Son dernier film original, En avant, est sorti juste au moment où la pandémie obligeait les cinémas à fermer, et les films suivants ont été relégués sur la plateforme de streaming Disney+. Le Histoire de jouet retombées Année-lumière est revenu au cinéma l’été dernier mais n’a pas bien réussi, entraînant des suppressions d’emplois chez Pixar.

Pour le réalisateur Peter Sohn, Élémentaire est plus qu’un simple film; c’est un récit profondément personnel sur le sacrifice des immigrants. Sohn, le fils d’immigrants coréens, a eu l’idée de Élémentaire après avoir remercié ses parents pour leurs sacrifices lors d’une conférence dans son Bronx natal. Ce film incarne sa gratitude pour le parcours de ses parents et les sacrifices qu’ils ont faits pour leur famille. Le réalisateur a partagé…

« La lumière qui m’a guidé à travers tout cela était juste cette idée d’apprécier les gens dans nos vies qui ont sacrifié quelque chose et risqué. »

En résumé, Élémentaire est une nouvelle entreprise audacieuse pour Pixar, donnant vie à une fable d’immigrants dans un monde élémentaire unique. Il résume les thèmes de l’unité, de l’acceptation et de l’expérience des immigrants, reflétant non seulement les parcours personnels de ses créateurs, mais aussi la conversation mondiale autour de ces questions. Dans un contexte difficile pour le studio, Élémentaire représente l’engagement inébranlable de Pixar envers une narration captivante et une animation innovante.

Élémentaire sera présenté en salles le 16 juillet.