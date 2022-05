Elemental de Pixar : intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Et si les éléments avaient des sentiments ? Vous n’avez plus besoin de vous poser la question car Pixar, réputé pour ses films explorant la vie d’objets inanimés, donne désormais vie aux éléments. Le studio, qui a déjà donné vie à des jouets, des voitures et même des sentiments eux-mêmes, va maintenant donner vie aux pensées, aux sentiments et aux opinions de l’air, de la terre, du vent et du feu dans leur nouveau film. Elemental.

Le film sera le 27e long métrage de Pixar Animation Studio. Avec Pixar ayant un 2022 stellaire avec Devenir rouge être un succès auprès des téléspectateurs et Année-lumière, un Histoire de jouet un spin-off centré sur Buzz Lightyear devrait sortir en juin 2022, Élémentaire sera un original de Pixar que les fans peuvent attendre avec impatience en 2023.

Le film, l’un des originaux de Pixar, devrait être réalisé par Peter Sohn et produit par Denise Ream. Sohn et Ream ont déjà travaillé ensemble sur Le bon dinosaure et ont une feuille de route impressionnante dans la réalisation et la production de films pour Pixar.

Elemental : l’intrigue

Un communiqué de presse de Pixar Animation Studios donne au public un bref aperçu du récit de Elemental. La description se lit comme suit :

« Le film voyage aux côtés d’un couple improbable, Ember et Wade, dans une ville où les habitants du feu, de l’eau, de la terre et de l’air vivent ensemble. La fougueuse jeune femme et le mec au rythme effréné sont sur le point de découvrir quelque chose d’élémentaire : tout ce qu’ils ont en fait en commun.

D’après la description officielle du film, le public peut s’assurer que Elemental, fidèle à son nom, suivra le voyage des quatre éléments qui prennent vie, le feu, l’eau, la terre et l’air. Tous les éléments sont réunis pour vivre dans une seule grande ville. Le film se concentrera principalement sur le couple, Ember, considéré comme une « jeune femme fougueuse », et Wade, un type de gars détendu, « aller avec le courant », alors qu’ils parcourent et explorent la ville composée de les éléments. Le couple, dans leur voyage, se rend compte qu’ils ont de nombreuses similitudes malgré leurs différences élémentaires. Il est indéniable que les caractéristiques de Wade et Ember en font un duo étrange, qui, à son tour, donnera au public une perspective intéressante sur la vie des éléments.

UN image conceptuelle de Wade et Ember et la ville qu’ils explorent est sorti le 16 mai 2022 sur le compte Twitter officiel de Pixar. Les couleurs et la toile de fond de l’art conceptuel présentent une ville animée dans laquelle les éléments semblent vaquer à leurs activités quotidiennes tout en vivant en apparente harmonie. Fidèle à son personnage, Wade apparaît insouciant, avec un sourire joyeux sur son visage, tandis qu’Ember, représentant le feu, porte un regard presque mécontent.

Elemental : les acteurs et l’équipe

Alors que Pixar a toujours été excellent dans la création de récits qui donnent vie à l’inanimé, l’inspiration pour Élémentaire est un peu spécial. On note que le réalisateur Peter Sohn a eu son mot à dire dans l’intrigue du film, étant donné que l’idée de sa création est venue de lui. Ayant rejoint Pixar Animation Studios en 2000, Sohn a travaillé sur des films louables tels que Le monde de nemo et Les incroyables. Il a également travaillé et fait ses débuts en tant que réalisateur dans le court métrage Pixar Partiellement nuageux.

Elemental et son lien avec Sohn vient du fait que le film est construit autour de l’enfance du réalisateur à New York. Parlant de son inspiration pour le film, Sohn a déclaré :

« Mes parents ont émigré de Corée au début des années 1970 et ont construit une épicerie animée dans le Bronx. Nous faisions partie de nombreuses familles qui se sont aventurées dans une nouvelle terre avec des espoirs et des rêves – nous mélangeant tous dans un grand saladier de cultures, de langues et de beaux petits quartiers. C’est ce qui m’a amené à « Elemental ».

Compte tenu de l’affinité de Pixar pour explorer des sujets substantiels et stimulants à travers des histoires légères, Elemental explorera très probablement les notions erronées portées par beaucoup selon lesquelles certaines communautés et certains individus ne peuvent pas coexister en harmonie. Compte tenu de l’histoire de la vie de Sohn et de l’influence que le réalisateur a sur Elemental, les questions raciales et de nationalité peuvent bénéficier d’une grande attention. Les opinions exprimées par Sohn soutiennent ce récit de l’histoire. « Notre histoire est basée sur les éléments classiques – le feu, l’eau, la terre et l’air », a déclaré le réalisateur. « Certains éléments se mélangent, d’autres non. Et si ces éléments étaient vivants ? »

Elemental est prévu pour une sortie le 16 juin 2023 et a une forte probabilité de devenir un parfait favori de la famille d’été.