Elektra revit est le film Marvel que Zack Snyder veut faire

Zack Snyder est connu pour son travail dans l’univers de DC, mais que faudrait-il pour l’amener à faire un film Marvel? Le cinéaste a révélé l’histoire qu’il aimerait adapter, a fourni l’opportunité, et cela impliquerait Daredevil et Elektra, adaptant un scénario classique de Frank Miller du monde de Marvel Comics.

La coupe Snyder de Ligue de justice devrait sortir sur HBO Max plus tard cette année. Le cinéaste a déjà fait le tour de la presse ici et là en prévision de la sortie. Lors d’une récente interview, on a demandé à Zack Snyder ce que merveille personnage sur lequel il aimerait faire un film. Voici ce que Snyder avait à dire à ce sujet.

«Je choisirais Elektra Lives Again. Connaissez-vous la bande dessinée de Frank Miller? C’est un roman graphique sur Elektra. Daredevil fait ces rêves. Elektra revenir à la vie, et c’est vraiment cool et bizarre … C’est juste cool et beau. C’est ce que je ferais. Personne ne s’en soucie, mais c’est ce que je ferais. «

Frank Miller est responsable d’une course légendaire sur Daredevil cela est considéré comme l’un des plus grands de l’histoire de la bande dessinée. Miller a créé le personnage d’Elektra, qui est devenu un personnage majeur à part entière, ainsi qu’un intérêt amoureux majeur pour Matt Murdock. En 1990, Elektra revit vu Miller raconter une histoire unique qui se déroule après la mort d’Elektra. Voici un bref synopsis du scénario de Marvel.

« Malgré le fait qu’Elektra soit mort dans ses bras, Daredevil est en proie à des cauchemars récurrents et de terribles prémonitions selon lesquelles son ancien amant et meilleur assassin à gages du monde est non seulement vivant, mais à nouveau actif. »

Il est facile de voir pourquoi cela pourrait faire appel aux sensibilités de Zack Snyder. Des séquences de rêve. Un héros vengeur. Sujet sombre. Et Snyder a déclaré son amour pour le travail de Frank Miller dans le passé. Le travail de l’auteur sur Batman a inspiré son interprétation de Bruce Wayne dans Batman v Superman: l’aube de la justice. De plus, Snyder a déclaré qu’il aimerait faire un Le retour du chevalier noir film à un moment donné. Il va donc de soi que Snyder se tournerait également vers le travail de Miller avec Marvel.

Daredevil a été porté au grand écran une fois auparavant en 2003. Le film mettait en vedette Ben Affleck dans le rôle titre. Affleck jouerait plus tard Batman pour Snyder dans le DCEU. Elektra, tel que décrit par Jennifer Garner, est apparu dans le film, en tête d’affiche d’un film dérivé en 2005. Ni l’un ni l’autre Daredevil ou Elektra ont eu beaucoup de succès sur le plan critique ou commercial.

Bien que ce projet ne se produise probablement pas, en théorie, pourrait se produire. Marvel Studios a récemment retrouvé les droits du personnage de Daredevil. Netflix annulé Daredevil en novembre 2018 et Marvel Studios a dû attendre deux ans pour utiliser à nouveau le personnage. Ces deux années sont passées et les fans attendent avec impatience le retour de l’Homme sans peur. Reste à savoir si Charlie Cox revient ou non pour reprendre le rôle. Vous pouvez consulter l’interview complète de la chaîne YouTube ComicBook Debate.

