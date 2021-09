Elegant Racer Art of Rally fait tourner son moteur sur PS5, PS4 en octobre

Nous avons vraiment aimé le look d’Art of Rally depuis qu’il est apparu pour la première fois il y a quelques années, et maintenant il arrive enfin sur PlayStation. Il est disponible pratiquement partout ailleurs, mais c’est maintenant au tour de la PS5 et de la PS4 d’obtenir une part du gâteau des courses de rallye.

Ce jeu de rallye de haut en bas propose de nombreuses voitures et pistes à maîtriser, ainsi que des zones d’itinérance gratuites où vous pouvez vous détendre et prendre de belles photos. Cela ressemble à un moment amusant avec ses longues dérives et son look élégant – nous sommes ravis de tenter le coup.

Heureusement, nous n’avons pas à attendre longtemps ; Art of Rally franchit la ligne d’arrivée sur PS5 et PS4 le 6 octobre, ce qui signifie que ce n’est que dans quelques jours. Êtes-vous intéressé par celui-ci? Faites tourner vos roues dans la section commentaires ci-dessous.