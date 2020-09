Electronic Arts s’excuse pour les publicités à l’UFC 4

Il paraît que Arts électroniques il s’éloigne un peu des yeux du public, calme ses utilisateurs et dès qu’il semble que tout va bien, il devient tout simplement impliqué dans une autre polémique. Il se trouve que récemment, plusieurs utilisateurs se sont publiquement plaints qu’en UFC 4 le dernier volet de cette franchise sportive, au milieu des matchs, dans les répétitions, ils sont apparus sporadiquement publicité.

C’est grâce à un énorme fil sur Reddit que plusieurs utilisateurs ont exprimé leur frustration et leur colère en voyant des publicités dans les répétitions de leurs matchs dans le titre EA, exprimant au passage qu’il est inacceptable pour un titre actuellement vendu au prix de 60 € et cela, ils ont été ajoutés récemment, c’est donc un détail qui n’a pas pu être commenté dans les critiques. Tout cela est arrivé à EA et ils en ont été informés.

EA a décidé d’ajouter des publicités complètes au milieu du jeu dans un jeu à 60 € un mois après sa sortie, donc cela n’a pas été mentionné dans les critiques d’assholedesign

Ce type d’inventaire publicitaire n’est pas nouveau pour la franchise UFC, bien que nous ayons généralement réservé l’affichage d’annonces sur des tuiles spécifiques dans le menu principal. Il est très clair que l’intégration des publicités dans l’expérience de lecture et de superposition n’est pas la bienvenue. Les publicités ont été désactivées par l’équipe et nous nous excusons pour toutes les interruptions de jeu que les joueurs ont pu subir. Nous voulons nous assurer que nos joueurs ont la meilleure expérience possible lorsqu’ils jouent à EA SPORTS UFC 4, de sorte que l’intégration des publicités de relecture et de l’expérience de superposition ne réapparaîtra plus à l’avenir.

Plus de publicités pour UFC 4

Comme vous avez pu le constater, la société s’est excusée et a fait amende honorable pour l’erreur. C’est à ce moment que nous pouvons apprécier la puissance dont dispose la communauté pour faire face à ces types de problèmes. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus d’informations.