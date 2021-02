Electronic Arts rachète Glu Mobile pour 2,4 milliards de dollars: les jeux mobiles comme pari d’avenir

Electronic Arts (EA) a acheté Glu Mobile pour 2,4 milliards de dollars. Glu Mobile est un studio de développement de jeux vidéo mobiles très expérimenté connu sur Google Play et l’App Store, avec des titres tels que ‘Disney Sorcerer’s Arena’, ‘Dinner Dash Adventures’, ‘Cooking Dash’ (et sa version avec Gordon Ramsay), Deer Hunter ‘et’ Kim Kardashian Hollywood ‘.

Ce sont tous des « jeux en tant que service », une stratégie de monétisation qui correspond bien à celle suivie par EA. Selon Electronic Arts, l’objectif de cet achat est d’accélérer la croissance de l’activité de jeux mobiles grâce au « développement de nouveaux jeux sportifs, lifestyle, occasionnels et mid-core », ainsi que d’élargir sa base de joueurs mobiles. Que, après l’achat de Glu, représente 500 millions de joueurs.

Le mobile comme plateforme du futur

L’achat de Glu par Electronic Arts a un objectif clair: renforcer l’une des divisions qui génèrent le plus de revenus pour EA dans la plateforme de jeu qui se développe le plus, le mobile. Au cours des 12 derniers mois, des jeux en tant que service (c’est-à-dire des jeux avec micropaiements, DLC, etc.) ont généré 3669 millions de dollars pour les coffres de la société, tandis que les jeux complets en ont généré 1 858 millions.

Les jeux en tant que service sont un modèle commercial qu’Electronic Arts a mis en œuvre dans un bon nombre de jeux pour PC et consoles, tels que «FIFA», «Madden» et «The SIMS». L’acquisition de Glu Mobile, qui compte 800 employés, doublera la taille de l’unité commerciale d’EA axée sur les smartphones et cela aura un impact sur le portefeuille de jeux mobiles de l’entreprise, qui compte déjà 15 jeux qui, combinés, ont généré 1,32 milliard de dollars au cours des 12 derniers mois.

Selon Electronic Arts, leurs jeux comptent 430 millions de joueurs, dont 100 millions jouent sur mobile. EA propose principalement des jeux de sport (‘FIFA’, ‘NBA’, ‘UFC’), des courses (‘Need for Speed’, ‘Real Racing 3’) et des titres occasionnels occasionnels tels que ‘Plants vs.Zombies’ et ‘The SIMS ‘, tandis que’ Glu ‘parie sur des jeux occasionnels comme ceux mentionnés ci-dessus.

L’un des jeux les plus populaires est celui de Kim Kardashian.

Glu a de l’expérience dans le développement de jeux destinés à un public plus jeune, tandis qu’EA a certaines des adresses IP les plus populaires et de la puissance financière sont plus que suffisantes. Comme indiqué par EA: « l’organisation combinée (Glu et EA) aura un public démographiquement diversifié, avec des opportunités significatives d’expansion des franchises et des marchés. » Glu pourra profiter des franchises et des capacités de distribution d’EA pour ses jeux, tandis qu’EA bénéficiera de l’expérience que son récent achat a permis de monétiser les jeux sportifs et occasionnels.

Glu Mobile sera intégré à Electronic Arts, mais il fonctionnera indépendamment en ce qui concerne les jeux de son catalogue. Nick Earl, son PDG, qui a d’ailleurs travaillé comme directeur de la division mobile d’Electronic Arts il y a des années, continuera à diriger l’entreprise. Il sera maintenant temps d’attendre pour connaître le prochain mouvement d’Electronic Arts.

Ce qui est clair, c’est que le mobile est l’une des plateformes de jeu les plus lucratives. Seulement en 2020, les joueurs mobiles ont dépensé 111 milliards de dollars en applications et jeux, dont 71,7% provenaient de jeux. On parle d’une croissance annuelle de 26%. Par coïncidence (ou non), les jeux les plus lucratifs sont gratuits avec des microtransactions, avec ‘PUBG Mobile’, ‘Arena of Valor’ et ‘Pokémon GO en tête.

Plus d’informations | Arts électroniques