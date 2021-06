Electronic Arts piraté : le géant du jeu affirme que les pirates ont volé le code source, des outils logiciels ; impact sur les joueurs peu probable

11 juin 2021 10:07:13 IST

Electronic Arts a déclaré jeudi 10 juin que des pirates avaient réussi à voler le code source et d’autres outils logiciels du géant du jeu vidéo, mais que l’attaque n’aurait probablement pas d’impact sur les joueurs ou les opérations commerciales. EA, le fabricant de titres populaires tels que « Battlefield », a reconnu la violation après une rapport par Vice-média que les attaquants s’étaient emparés du code utilisé pour des jeux tels que FIFA 21 et le moteur Frostbite, qui alimente certains jeux EA.

« Nous enquêtons sur un récent incident d’intrusion dans notre réseau où une quantité limitée de code source de jeu et d’outils associés ont été volés », a déclaré un porte-parole d’EA dans un communiqué envoyé par e-mail. « Aucun accès aux données des joueurs n’a été effectué et nous n’avons aucune raison de croire qu’il existe un risque pour la vie privée des joueurs. Suite à l’incident, nous avons déjà apporté des améliorations en matière de sécurité et ne nous attendons pas à un impact sur nos jeux ou nos activités. »

EA a déclaré qu’elle « travaillait activement avec des responsables de l’application des lois et d’autres experts dans le cadre de cette enquête criminelle en cours ». Vice a rapporté que des pirates s’étaient vantés de l’attaque contre des forums Internet souterrains, avec un message disant: « Vous avez la pleine capacité d’exploiter tous les services EA. »

Les pirates faisaient de la publicité pour le logiciel volé à vendre sur divers forums Web sombres, selon le rapport.

La nouvelle fait suite à une vague de cyberattaques très médiatisées au cours des derniers mois, notamment plusieurs attaques de ransomware contre des entreprises industrielles et des établissements de santé, ainsi que des violations de réseaux gouvernementaux et à but non lucratif attribuées à des efforts d’espionnage.

L’attaque contre EA intervient alors que les principaux fabricants de jeux vidéo devaient participer à l’exposition annuelle Electronic Entertainment Expo (E3) qui se tiendra pratiquement à partir de samedi en raison de la pandémie.

.

