Electronic Arts fixe la date de la présentation EA Play Live de cette année

ELECTRONIC ARTS It Takes Two

Partez pour le périple le plus déjanté de votre vie avec It Takes Two, un jeu de plateformes/aventure transcendant les genres créé exclusivement pour la coopération. Invitez une autre personne à jouer gratuitement avec le Pass ami**, et relevez à deux une multitude de défis amusants et originaux. Incarnez Cody et May, un couple au bord de la rupture transformé en poupées par un sortilège. Pris au piège dans un univers fantastique où l'imprévisible les attend à chaque tournant, ils vont devoir tenter ensemble de sauver leur relation brisée. Maîtrisez des compétences uniques et liées dans chacun des niveaux. Entraidez-vous pour surmonter de nombreux obstacles et vivez des moments hilarants. Bottez les fesses velues d'écureuils gangsters, pilotez des sous-vêtements, jouez les DJ dans une discothèque bondée et faites du bobsleigh dans une boule à neige magique. Plongez dans une histoire touchante et désopilante dans laquelle le scénario et le système de jeu sont unis en une expérience métaphorique unique. It Takes Two est développé par le studio primé Hazelight, leader du jeu vidéo coopératif. Ils vous emporteront dans un voyage merveilleux et incroyable dans lequel une seule chose est sûre : tout est mieux à deux.