Electronic Arts et Respawn Entertainment prévoient-ils de sortir Titanfall 3 ?

Bien que le jeu vidéo »chute des titans 2 » n’a pas pu se faire avec un grand succès commercial, la collaboration entre Arts électroniques Oui Divertissement de réapparition Il a été pour beaucoup l’un des tireurs à la première personne les mieux développés de tous les temps, de nombreux joueurs déplorant son échec et réclamant un troisième volet de la franchise.

Après l’histoire du carabinier recrue Jack Cooper et de son ami robotique Titan BT-7274 alors que le duo s’efforce d’empêcher une coalition galactique de fabriquer des armes massivement puissantes capables de détruire des mondes entiers, l’intrigue de »Titanfall 2 » a pris une tournure qui charme à tout le public.

Bien qu’il n’ait pas eu un grand impact sur le marché comme prévu par EA ou Respawn, le titre a conquis un grand nombre de fans qui attendent avec impatience une nouvelle aventure avec des titans et des tournages, cependant, il semble que »chute des titans 3 »Il n’est pas en bonne position et n’a pas d’avenir favorable.

Le jeu original ne s’est pas vendu aussi bien qu’il était prévu avec beaucoup, le jeu étant en quelque sorte une opportunité commerciale perdue. Cela était dû en grande partie à des bugs et à un manque d’exposition marketing appropriée, mais les mauvaises ventes d’un jeu jouent toujours un rôle lorsque l’on envisage de lancer un nouveau titre de franchise.

« Titanfall 2 » est sorti fin 2016, donc si « Titanfall 3 » devait sortir à l’avenir, il y aurait de nombreuses années de différence entre les deux tranches. Et même si le titre serait tout un prix pour les fans du deuxième opus, il serait très difficile d’attirer de nouveaux joueurs dans une franchise établie il y a des années.

Même avec cela, il y a eu de petits indices que « Titanfall 3″ pourrait être en développement avec Respawn et EA déclarant qu’ils souhaitaient produire une troisième partie. Les deux studios se sont combinés pour le populaire Battle Royale gratuit »légendes de l’apex », souvent considéré comme le successeur spirituel de »Titanfall ». Des personnages de la franchise » Titanfall » ont même été ajoutés, ce qui en fait un moyen de continuer à élargir l’univers créé par les deux sociétés.

Il y a encore aujourd’hui une base de fans fidèles et dévoués pour les jeux »Titanfall ». marqueurs de Vapeur ils marquent le deuxième titre comme ayant un taux de joueurs constant de plus de 2 000 joueurs actuels culminant généralement dans une fenêtre de 24 heures à un peu moins de 3 000.

Avec EA et Respawn plus que occupés ces derniers temps avec »Apex Legends » et »guerres des étoiles » il est peut-être encore temps de voir »Titanfall 3 » dans un futur proche