Electronic Arts annonce le nouveau jeu vidéo Iron Man

Un nouveau jeu de »Hombre de Hierro » commence son développement. Le producteur Motiver Oui merveille-divertissement a annoncé un nouveau titre d’action-aventure solo sur le site officiel de Arts électroniques. Auparavant, un nouveau jeu vidéo centré sur Tony Stark avait déjà fait l’objet de rumeurs, mais il s’agit de la première confirmation officielle du projet.

« Nous sommes ravis d’annoncer qu’un nouveau jeu vidéo d’action-aventure à un joueur, à la troisième personne, « Iron Man », est actuellement en cours de développement chez Motive Studio, basé à Montréal », ont déclaré les sociétés dans un communiqué.

« L’équipe est dirigée par Olivier Proulxqui apporte son expérience de travail sur les précédents titres Marvel tels que Marvel’s Guardians of the Galaxy, et rejoint une équipe dévouée de vétérans passionnés de l’industrie, dont Ian Frazier, Maëlenn Lumineau et JF Poirier au studio », poursuivent-ils. .

Cela pourrait aussi vous intéresser : Grand Theft Auto VI : Rockstar parle des leaks du nouvel opus

Le nouveau titre » Iron Man » de Motive comportera une histoire originale, qui, selon la société, « récolte de la riche histoire d’Iron Man » en « canalisant la complexité, le charisme et le génie créatif de Tony Stark » pour donner aux joueurs une expérience de ce qu’il serait comme incarner le héros populaire.

Le jeu est actuellement en pré-production, Motive constituant toujours une équipe créative pour le projet. Dans le communiqué, il a été souligné qu’il s’agira du premier titre d’une série de plusieurs jeux issus de l’association entre Marvel et Electronic Arts, bien qu’il n’ait pas été précisé que d’autres personnages se concentreront sur de futurs projets.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Hideo Kojima, créateur de Death Stranding, annonce un éventuel nouveau projet

Des rumeurs d’une collaboration entre EA et Marvel ont commencé à circuler en juin de cette année, confirmant plus tard que le premier projet serait un jeu « Iron Man », développé par la même équipe que le remake « Dead Space » appartenant à Motive Studio.

De même, la rumeur court depuis longtemps qu’un titre « Black Panther » est en cours de développement par Electronic Arts, et bien qu’il n’ait pas encore été officiellement révélé, il devrait sortir quelque temps après le nouveau projet d’Iron Man », qui pour le moment n’a pas de date de sortie prévue.