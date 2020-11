Électrique, hybride, essence, diesel et GNC. Quel est le plus propre? Green NCAP teste 24 modèles

LA NCAP vert est synonyme de performance automobile en termes d’émissions comme Euro NCAP est synonyme de performance automobile en matière de sécurité.

Dans leurs tests, ils évaluent, à la fois en laboratoire et sur route, et dans des conditions plus exigeantes que les protocoles réglementaires WLTP et RDE (Real Driving Emissions), des véhicules dans trois domaines: indice d’épuration de l’air, indice d’efficacité énergétique et, comme nouveauté pour 2020, le indice des émissions de gaz à effet de serre.

Naturellement, les véhicules électriques ont un avantage, car ils n’ont aucune émission. Pour aider, l’évaluation n’envisage, pour l’instant, qu’une analyse «tank-to-wheel» (dépôt au volant), c’est-à-dire les émissions lors de l’utilisation. À l’avenir, Green NCAP souhaite réaliser une évaluation «du puits à la roue» plus complète (du puits à la roue), qui inclut déjà, par exemple, les émissions générées pour produire un véhicule ou la source d’électricité dont les véhicules électriques ont besoin.

Les 24 modèles testés

Dans cette série de tests, environ 24 modèles ont été évalués, dont 100% électriques, hybrides (non brancher), l’essence, le diesel et le GNC. Dans le tableau suivant, vous pouvez voir l’évaluation de chaque modèle en détail, il suffit de cliquer sur le lien:

Comme dans Euro NCAP, Green NCAP attribue des étoiles (de 0 à 5) qui combinent les scores des trois domaines d’évaluation. A noter que certains modèles peuvent cependant ne plus être commercialisés, comme la Peugeot 2008, qui appartient à la génération précédente. Green NCAP teste uniquement les voitures qui ont déjà «rodé», ayant déjà enregistré quelques milliers de kilomètres au compteur, étant ainsi plus représentatives des voitures qui circulent sur la route. Les véhicules utilisés dans les tests proviennent de sociétés de location de voitures.

Comme on pouvait s’y attendre, les véhicules électriques, en l’occurrence Hyundai Kauai Electric et Renault Zoe, sont les seuls à obtenir cinq étoiles, l’intérêt étant détourné vers les différences entre les modèles à moteur à combustion interne, les carburants qui les alimentent et qu’ils aient ou non l’aide d’un moteur électrique, comme avec le Honda CR-V i-MMD et le Toyota C-HR.

L’hybride Toyota arrive en tête de liste pour les modèles à moteur à combustion, l’hybride Honda ne fonctionnant pas aussi bien en raison de l’absence de filtre à particules de l’unité testée. Cependant, Honda a déclaré que cet écart sera comblé avec l’introduction de cet appareil dans les CR-V qui sont produits à la fin de l’année.

Il apparaît également qu’il est plus facile d’obtenir de bonnes notes dans les plus petits modèles – Peugeot 208, Renault Clio et Volkswagen Polo -, tous trois étoiles, y compris la SEAT Ibiza, ici en version TGI, c’est-à-dire au gaz naturel comprimé ( GNC). En revanche, les plus grands modèles de ce groupe – Mercedes-Benz Classe V, Opel Zafira Life et Volkswagen Transporter – ne peuvent pas faire mieux qu’une étoile et demie, car l’indice d’efficacité énergétique est gravement altéré en raison du poids plus élevé et de l’indice de résistance aérodynamique plus mauvais. .

Les différents SUV testés présentent, en moyenne, pour les deux étoiles, un résultat en moyenne inférieur à celui des voitures dont ils sont issus. Dans les représentants du segment D, les berlines familiales (et fourgonnettes) – BMW Série 3, Mercedes-Benz Classe C et Volkswagen Passat – obtiennent entre trois et trois étoiles et demie (Mercedes), grâce aux moteurs diesel dont elles sont déjà équipées, déjà conforme à la dernière norme Euro6D-TEMP.

Ce sont des évaluations de niveau et même meilleures que celles obtenues par les voitures plus petites, ce qui montre que la diabolisation ciblée par Diesel peut être excessive lorsque nous parlons de cette dernière génération de mécanique.

Mention spéciale pour la Mercedes-Benz C 220 d, qui a obtenu un score particulièrement élevé dans l’indice de propreté de l’air, ce qui révèle le très bon rendement de ses systèmes de traitement des gaz d’échappement. En revanche, les deux stars de l’Audi A4 Avant g-tron en savaient un peu, dont l’évaluation finale était altérée en raison du faible score dans l’indice des émissions de gaz à effet de serre, notamment celles liées au méthane – ce qui ne s’est pas produit, car exemple, la SEAT Ibiza, l’autre modèle testé qui utilise le GNC comme carburant.

Il n’y a pas d’hybrides brancher testé?

Les hybrides brancher ont été au cœur d’une énorme polémique après la publication de l’étude Transport & Environnement qui les accuse de polluer bien plus que les chiffres officiels ne l’indiquent, encore plus que les modèles purement à combustion. Jusqu’à présent, Green NCAP n’a jamais testé d’hybrides brancher parce que, selon ses termes, c’est «très complexe».

Selon eux, les procédures de test ne sont pas encore finalisées, car, comme ils le déclarent: «pour obtenir des résultats comparables et représentatifs, l’état de charge de la batterie doit être connu et les incidents dans lesquels la batterie est chargée (pendant les tests) enregistrés ».

Malgré la complexité de la tâche à accomplir, Green NCAP affirme que la prochaine série de tests dont les résultats seront publiés en février prochain inclura les véhicules hybrides. brancher – parviendront-ils aux mêmes conclusions que l’étude Transport & Environnement?