Électrique avec style. Mini présente la nouvelle édition de la Cooper SE Electric Collection

Mini a dévoilé une nouvelle édition de Cooper SE, qui sera disponible en mars. Appelé la collection Mini Electric, il reçoit quelques notes de conception supplémentaires et des équipements plus standard pour renforcer son caractère exclusif.

À l’extérieur, la nouvelle peinture de carrosserie dans la couleur métallisée Island Blue est disponible, qui est disponible pour la première fois chez Cooper SE. Tout aussi nouveau est le toit Multitone, qui présente une peinture dégradée de San Marino Blue, en passant par Pearly Aqua et Jet Black, s’étendant du pare-brise à l’arrière.

Le capot et les panneaux latéraux de la collection Mini Electric sont également décorés de rayures exclusives, complétées par des couvercles noirs sur les rétroviseurs et des jantes en alliage de 17 pouces.

Pour compléter l’image la plus exclusive, la calandre, les contours des phares et des feux arrière ont des éléments en noir piano brillant. Les phares adaptatifs à LED sont de série avec une fonction de matrice pour l’assistant de feux de route.

Plus d’équipement

L’intérieur comprend des notes sur les panneaux de porte avec le logo Mini Electric imprimé, des sièges sport en tissu gris clair, un volant sport en cuir Nappa.

La liste des équipements optionnels pour le confort, la connectivité et l’assistance à la conduite est longue, comprenant, pour la première fois, un volant chauffant. Cela vient en plus d’une dotation standard qui comprend le package de navigation connectée, qui peut être mis à niveau vers le package Connected Navigation Plus avec affichage tête haute.

Cependant, l’alerte d’entretien de voie est désormais incluse dans le groupe d’assistance au conducteur, tandis que le groupe d’assistance au conducteur Plus, plus avancé, ajoute pour la première fois le régulateur de vitesse actif, avec fonction Stop & Go.

Dans le chapitre mécanique, la Cooper SE Electric Collection reçoit le célèbre moteur électrique de 184 ch et la batterie lithium-ion de 32,6 kWh, qui offre une autonomie comprise entre 203 et 234 kilomètres en cycle WLTP.

