Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition Weekly Mod Showcase 12/24 Fonctionnalités Révision de l’apparence de Serana

Depuis sa sortie, les fans de l’univers Elder Scrolls ont constamment peaufiné et affiné Skyrim à l’aide de mods. Les mods garantissent que le jeu reste frais et amusant même tant d’années après la sortie du jeu original. La meilleure nouvelle est que la plupart des mods sont disponibles gratuitement pour les joueurs.

Si vous jouez sur PC, le site Web Nexus est le plus grand hub de ces mods pour Skyrim. Les joueurs peuvent tout trouver, des quêtes de haute qualité aux révisions des suiveurs, en passant par les buggys et les pépins. Chaque semaine, je trouve quelques mods remarquables qui ont été récemment publiés sur le Nexus à partager avec vous tous.

Pour commencer cette semaine, un mod appelé LazyFollowers de LazyGirl fait bien plus que son nom ne l’indique. Les joueurs ont toujours été en mesure de créer leurs propres abonnés personnalisés à l’aide du kit de création du jeu, mais ce mod prend ce processus et le rend encore plus simpliste – permettant aux joueurs de créer des abonnés dans le jeu lui-même.

Cela semble un peu trop beau pour être vrai, mais cela fonctionne vraiment! Le mod utilise le système de préréglage dans le mod RaceMenu afin que les joueurs puissent complètement personnaliser l’apparence de l’adepte. Le menu mod du jeu gère la majorité du travail et permet aux joueurs d’assigner différents styles de combat à leur personnage. La description du mod contient un tutoriel pour l’ensemble du processus.

Pour le prochain mod, il n’y a pas eu de pénurie de mods d’apparence pour le personnage compagnon populaire Serana. Serana Re-Imagined SE de Froztee est un nouvel ajout à cette liste qui vient avec une recréation de très haute qualité du personnage qui est absolument magnifique.

Le mod tente de créer spécialement un look digne de la princesse vampire et est livré avec une multitude de fonctionnalités répertoriées dans la description:

«Tête haute poly

Corps et textures autonomes avec CBBE ou BHUNP Advanced

Textures de peau Bijin

Recoloration originale des yeux, basée sur un œil de The Eyes of Beauty

Maille de la bouche de l’animation faciale expressive

Crocs sculptés à la main

Tous les plugins marqués comme ESL «

Le dernier mod de cette semaine est une mise à jour graphique du jeu qui rend votre Skyrim paysages absolument magnifiques. Grass and Ground Overhaul SE de Velanimus est une option plus récente pour ceux qui veulent des champs luxuriants et des textures dignes d’un jeu AAA moderne.

Le mod couvre toutes les régions avec différentes variétés de feuillage respectueux des traditions et promet de conserver de bonnes performances tout le temps. Ce mod se démarque des autres grâce à sa nature tout-en-un et à son souci du détail.

Cela résume les derniers mods pour la vitrine de cette semaine. Si vous cherchez toujours à ajouter plus de nouveaux mods à votre ordre de chargement, consultez quelques autres vitrines de mod ici, et revenez pour les dernières informations Skyrim.