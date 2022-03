Elden Ring: Trouver la clé de Shimmerstone pour l’Académie de Raya Lucaria – Guide

Voulez-vous dans l’intrigue de Anneau Elden après avoir combattu le premier porteur de fragment Godrick le transplanté continuez à avancer, vous devez vous lancer dans le voyage vers la deuxième grande zone Liturne, le pays des lacs embarquer Ici vous vous tenez après un certain temps et l’un ou l’autre détour devant les impressionnantes portes de la Académie de Raya Lucariaqui est similaire au château de Hurlevent Donjon Héritage représente et aussi la deuxième demi-déesse nommée Rennala, Reine de la Pleine Lune résident.

Cependant, il y a un problème crucial avec la suite de la procédure – les portes sont verrouillées et pour l’ouvrir nécessite le soi-disant Clé de pierre scintillante. Mais le monde est immense et la clé pourrait être cachée n’importe où !

Elden Ring: Emplacement de la clé de l’Académie Shimmerstone

À ce stade, vous n’avez pas encore à jeter l’éponge. Enfin vous trouverez le premier indice directement à gauche des portes. Plus précisément, ici repose un cadavre contenant un objet utile à votre quête – le Plan du point de rendez-vous. Vous pouvez examiner la carte plus en détail dans votre inventaire.

© Du logiciel/Bandai Namco

« L’homme qui possédait la carte pouvait aussi chercher le seul moyen d’entrer à l’académie. une clé de pierre scintillante. »

Le lieu de rencontre mentionné est donc à l’ouest de l’Académie de Raya Lucaria. Allez donc maintenant à l’endroit marqué, qui est une petite île.

© Du logiciel/Bandai Namco

Sur le chemin tu devrais voir le lieu de grâce Quartier des temples activate, qui est un peu plus au sud et où vous pouvez réapparaître en cas de décès. Et oui, il y a un grand danger qui guette à l’endroit marqué, alors préparez-vous du mieux que vous pouvez.

Bataille contre le dragon de pierre chatoyante Emerald

Le titre te l’a déjà dit, il vit sur la petite île Émeraude du dragon de pierre scintillanteder, qui l’aurait pensé, den Clé de pierre scintillante gardé. Deux options s’offrent désormais à vous : soit vous montez à Hurlevent, récupérez la clé au grand galop et disparaissez aussitôt, soit vous engagez le combat contre l’immense dragon.

Bien qu’il l’ait dragon de pierre scintillante tout à fait en soi, mais nous ne voulons éviter aucun danger dans « Elden Ring » et les runes que vous recevez en cas de victoire sont également une bonne aide à la motivation. L’avez-vous déjà ? Dragon volant Agheel au Lac Agheel à Limgrave vaincu, les schémas d’attaque de ce dragon devraient également vous sembler très familiers. Mais notez que émeraude nettement plus fort que agheel est!

La grande différence dans ce cas, cependant, est que le dragon de pierre scintillante respire une flamme magique, pas un feu ordinaire. Nous vous recommandons de vous balancer sur Stormwind et de continuer à vous déplacer constamment. Avec des attaques ponctuelles, de préférence par derrière contre ses jambes, vous pouvez faire baisser ses points de vie petit à petit, soyez patient et ne prenez pas trop de risques. Une erreur peut déjà signifier la mort.

Il faut faire attention quand émeraude se déchaîne avec sa queue pointue pour un coup de balayage, ou se retourne soudainement et vous attaque avec ses dents acérées comme des rasoirs. ses deux différentes attaques de flammes vous devez absolument les éviter, car ils causent des dégâts dévastateurs.

Rappelez-vous que dans ce combat, vous êtes Aide des esprits des cendres peut obtenir. Ce sont une distraction parfaite pour que vous puissiez toujours flanquer le dragon sans vous faire remarquer. Vous pouvez également inviter des joueurs humains à vous aider dans le combat.

© Du logiciel/Bandai Namco

Avez-vous finalement vaincu Smarag, faites signe de la main 14 000 runes ainsi que d’être cœur de dragonque vous dans le Église de la Communion du Dragon peut échanger contre de puissantes invocations à l’autel.

À côté de graisse de blessure de dragon et Kukri vous trouverez celui dont vous avez besoin sur la petite île à côté d’un autre cadavre Clé de pierre scintillante de l’académie.

Utilisez la clé Shimmerstone et entrez dans l’Académie

Maintenant, vous pouvez retourner à la Place de Grâce Quartier des temples monter et de là aux portes de Raya Lucaria Voyage. Une fois là-bas, vous utilisez la clé Shimmerstone pour déverrouiller le sceau et donc la porte d’entrée.