Elden Ring: Terminez la quête Brother Corhyn & Golden Mask, débloquez des fins secrètes

Certaines lignes de quête dans Anneau Elden de From Software vous récompense avec de superbes articles, armes ou armures puissantes et même nouvelle convocation, qui vous aidera dans les combats de boss. Mais de temps à autre, ces commandes entraînent également beaucoup plus, comme dans le cas de Frère Corhyn et Masque doré.

Celui qui mène la séquence d’ordres un peu plus longue et parfois assez déroutante à une fin réussie a la possibilité d’obtenir la fin secrète Âge de l’ordre ouvrir. Comment vous pouvez faire cela et quelles étapes sont nécessaires sur le chemin, nous vous disons dans ce Guide.

Elden Ring: Comment trouver le frère Corhyn et terminer sa série de quêtes

Vous rencontrez votre client pour la première fois dans le fêtes des tables rondes, un lieu auquel vous pouvez entrer de plusieurs manières. Peu importe la voie que vous choisissez, il est juste important que vous entriez dans la forteresse et que Corhyn s’y trouve dans la pièce principale face à la cheminée appels.

Dans la Table Ronde, vous rencontrez frère Corhyn pour la première fois. © Du logiciel/Bandai Namco

Les itinéraires suivants vers le festival s’offrent à vous :

Se battre contre Margit, la marque qui ont accès à Château Stormvoile gardé et perdu. Puis reposez-vous sur un lieu de grâce par exemple tunnel vers le château et mélina apparaîtra à vous et vous invitera à la forteresse de la table ronde.

qui ont accès à gardé et perdu. Puis reposez-vous sur un par exemple et apparaîtra à vous et vous invitera à la forteresse de la table ronde. Atteint le premier lieu de grâce en dehors de Limgrave par exemple Falaises maritimes à Liurnia . Complètement indépendant du fait que vous Godrick déjà vaincue ou non, Melina apparaîtra également dans ce cas et vous emmènera à la forteresse.

par exemple . Complètement indépendant du fait que vous déjà vaincue ou non, Melina apparaîtra également dans ce cas et vous emmènera à la forteresse. Alternativement marcher jusqu’à Caelid et s’y reposer ou utiliser le piège téléporteur dans le De ruines brûlées par le dragon et cherche une place de miséricorde à Caelid pour que Melina apparaisse. L’essentiel est que vous atteigniez un lieu de grâce en dehors de Limgrave.

Avez-vous finalement atteint frère Corhyn, parlez-lui et confirmez que vous avez le Main guidant la grâce peut voir de sorte que le PNJ comme Marchands d’invocations est déverrouillé. Ici, vous pouvez faire toutes sortes de choses sorts de guérison et de renforcement achat, ce qui simplifie grandement vos aventures dans le monde ouvert d’Elden Ring.

Série de quêtes de Corhyn : Trouvez le masque d’or

Si vous quittez à nouveau la table ronde dans « Elden Ring », Corhyn sera également sur son chemin et plus tard dans le jeu peut être sur le Plateau de l’Altus être trouvé près de l’obélisque, où vous pouvez trouver la carte de la région. Parlez à nouveau au marchand et il a nouveaux articles en ventepar exemple le Grande guérison.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Ici, sur la route au nord de la Place de Grâce Intersection de l’Altus High Road, vous apprenez de Corhyn de Golden Mask, un PNJ qui se trouve également sur le plateau d’Altus. Il y a deux manières l’emplacement du masque d’or pour accomplir et ainsi continuer la ligne de quête :

Quitter le lieu de grâce arbre de splendeur hors de Nord et interagir avec les près du pont esprit printemps pour atterrir à côté de Golden Mask.

hors de et interagir avec les près du pont pour atterrir à côté de Golden Mask. Trouver le lieu de miséricorde dans le sud Grand pont forestier sur où un commerçant nomade peuvent être rencontrés. Utilisez ceci ici téléporteursau partie nord du pont et enfin pour atteindre Golden Mask également.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Cependant, s’adresser au personnage a peu de succès, car il garder le silenceà la place Golden Mask pointe silencieusement vers le géant Arbre de terre dans la capitale royale de Leyndell. Il remonte donc à Corhyn, à qui vous indiquez la position de la personne que vous recherchez. Celui-ci partira immédiatement pour rejoindre le PNJ.

© Du logiciel/Bandai Namco

Ce qui signifie pour toi que toi aussi retour au masque d’or et parlez à nouveau à votre client. Découvrez toutes les nouvelles options de conversation ici. Maintenant, le concessionnaire a nouvelles invocations proposéesque vous voudrez peut-être examiner de plus près, ils pourront peut-être vous aider dans vos déplacements.

© Du logiciel/Bandai Namco

Série de quêtes de Corhyn : Trouver les principes de l’Ordre d’or

Cette série de quêtes dans Elden Ring ne se poursuivra désormais que si vous accès à la capitale avez reçu, pour lequel vous au moins deux grandes runes avait besoin. Une fois que vous avez fait cela, votre client, qui est maintenant scribe Corhyn appels, et Golden Mask se déplace à nouveau et peut désormais à Leyndell sur les falaises près du Colisée à rencontrer.

Parlez à Corhyn et vous apprendrez qu’il est perdu car Golden Mask ne bouge plus et en un pose inhabituelle persiste. Mais cette pose est aussi l’indice de ce qu’il faut faire ensuite. Épuisez toutes les options de dialogue avec Corhyn, puis partez Boss Godfrey sous sa forme fantôme pour vaincre.

Si vous rencontrez des problèmes avec ce boss adversaire, jetez un œil à notre guide Vaincre Godfrey, Premier Seigneur Elden – Elden Ring: Boss Fight Guide, où nous vous dirons étape par étape comment vaincre cet ennemi. Ensuite, vous devez obtenir le livre Principes de l’Ordre d’Or saisir.

Ce tome est obtenu après avoir atteint la capitale royale et vaincu Godfrey. Suivre ensuite le cours de la zone derrière le sanctuaire de l’arbre de la terrejusqu’à ce que vous ayez presque le Champ de bataille avec Morgott atteint, vous pouvez vous laisser tomber sur un auvent jaune.

Entrez maintenant dans le bâtiment par la fenêtre ouverte, courez sur la grosse racinequi mène à travers la pièce, et vous atteignez enfin l’objet convoité, que vous pouvez donner à Corhyn ou à tout autre clerc présenté à l’invocation loi de régression apprendre, dont vous en avez marre 37 sagesse avait besoin.

Série de quêtes de Corhyn : Utiliser la loi de régression

Si cette exigence dépasse vos moyens, ce serait le bon moment pour en faire la demande larme larvaire s’en servir. Alternativement, il existe également de nombreuses pièces d’armure qui augmenter considérablement votre sagessecomme le couronnes de pierres chatoyantesdivers talismans ou alors La rune de Godrick.

Si vous êtes capable d’utiliser l’invocation, votre chemin vous mènera au lieu de grâce Refuge de l’Arbre de la Terre jusqu’à ce qu’elle Statue de Radagon atteint, avant lequel se trouve une note intéressante indiquant que seule la régression révèle les secrets. Donc ta mission est claire fait l’invocation devant la statue et Radagon devient Marika.

Maintenant, un autre message secret est couché sur le sol disant que Radagon est Marika. Une révélation capitale qui vous révèle immédiatement Corhyn et Golden Mask, qui est toujours près du Colisée supporter. Parlez aux deux, épuisez toutes les options de dialogue et vous obtenez le Geste : totalité de la commande.

Série de quêtes de Corhyn : débloquez une fin alternative, terminez la série de quêtes

Les deux PNJ voyageront à nouveau et la prochaine fois ils pourront se rendre au Ruines de la vallée enneigée primitive sur le sommets des montagnes des géants se trouve là où Corhyn est tombé à genoux de désespoir. Parlez-lui et parcourez à nouveau toutes les options de dialogue disponibles pour faire progresser la ligne de quête.

Maintenant, cela ne continue qu’après avoir fait cela Farum Azula en décomposition atteint et le Chef Maliketh ont vaincu, de sorte que le Capitale cendrée est déverrouillé. Cette version de Leyndell est recouverte d’une épaisse couche de cendre. Suivez le chemin là-bas Dirigez-vous vers le sud jusqu’au Colisée du côté ouest où Golden Mask est mort sur la falaise.

Prenez-les ici Rune de guérison de l’ordre parfait, dont vous avez besoin pour déverrouiller le secret se terminant par Elden Ring. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre guide Les six fins connues du jeu et comment les obtenir. Entrez à nouveau dans la zone plus tard ou rechargez la zone pour voir le même endroit Ensemble de masque d’or trouver.

Ensuite, vous rencontrez le scribe Corhyn dans l’un des deux endroits possibles. Soit près du lance spirale géanteenviron au centre de la capitale Ashenou au Ruines d’observation des étoiles au sommet de la montagne des géants, exactement là où vous avez déjà rencontré votre client et Golden Mask.

Parlez au personnage une dernière fois, en vous assurant encore une fois qu’il ne reste plus de sujets de conversation. La prochaine fois que vous visiterez ou rechargerez l’emplacement de Corhyn, vous le trouverez là-bas Perle sonore de Corhyn, voyou et La robe de Corhyn. Cela met fin à cette série de quêtes et vous pouvez vous consacrer à des choses plus importantes.