Elden Ring : Série de quêtes de Seluvis – À qui dois-je donner la potion et quelles en sont les conséquences ?

Les âmes du monde ouvert Anneau Elden vous confronter de temps en temps à la possibilité décisions capitales à prendre, dont les conséquences sont souvent difficiles ou impossibles à prévoir. Par exemple dans le Série de quêtes du magicien Seluvisqui vous donnera une mystérieuse potion.

Dans ce Guide non seulement nous vous décrivons exactement où vous pouvez trouver ce client, mais nous vous disons également ce que cela signifie Potion de Séluvis concerne ce que vous pouvez faire avec l’objet et avec lesquels Changements dans le monde du jeu vous devez calculer en fonction de votre sélection.

Elden Ring: Trouvez Seluvis et complétez sa série de quêtes, voici comment

Avant même de pouvoir partir et visiter Seluvis, vous devez rencontrer un certain Progrès dans Elden Ring atteint. Pour pouvoir parler au magicien, vous devez le faire Maison Carie visiter et vaincre le boss local. Alors parle-moi Ranni dans sa tour et accepter sa série de quêtes.

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver Ranni ou si vous avez besoin de plus d’informations sur sa série de quêtes, consultez notre guide. Terminez la quête de Ranni dans Elden Ring : Terminez la série de quêtes la plus importante du jeu.. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles Trucs et astuces et un guide détaillé des quêtes de Ranni.

Si vous êtes avec Rannis de votre propre gré, vous pouvez maintenant utiliser le Tour de Séluvis allez parler à l’homme. Cependant, si vous faites partie du Ligne de quête de Blaidd Si vous êtes allé chez Ranni, vous devrez d’abord faire un petit détour après avoir parlé à la sorcière, puisque deux commandes se chevauchent désormais.

Dans ce cas, vous offrez vos services à Ranni puis retournez au pied de la tour, où trois fantômes Dans votre attente L’un d’eux est Seluvis, qui vous invite dans sa tour. Parlez-lui là-bas et vous obtiendrez ceci lettre de recommandationvers lequel vous vous tournez Vendre devrait amener. Avez-vous remis la lettre et de Radah apprendre, vous pouvez retourner à Seluvis.

© Du logiciel/Bandai Namco

Série de quêtes de Seluvis : obtenez la potion de Seluvis et ce que vous pouvez en faire

Peu importe lequel des deux chemins vous empruntez, vous pourrez finalement rendre visite à Seluvis dans sa tour et lui parler. Épuisez les options de dialogue et le magicien vous en donnera une si vous confirmez que vous voulez l’aider potion mystérieusequi pour le Guerrier Nepheli est déterminé.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

Néphéli Loux est également client d’une courte série de quêtes, si vous voulez en savoir plus, consultez notre guide Trouvez Nepheli Loux et terminez sa série de quêtes, voici comment. Mais elle n’est pas la seule récipiendaire potentielle de la potion, car vous pouvez alternativement boire le breuvage Gideon ou le mangeur de fumier cadeau.

Selon le chemin que vous choisissez, l’intrigue ira dans une direction différente et le monde de « Elden Ring » changera un peu. Cependant, par course est une seule option disponible, alors réfléchissez bien à la façon dont l’histoire se termine le mieux pour vous. Vous pouvez alors simplement essayer des alternatives dans le NouveauJeu+ hors de.

Livrer la potion de Seluvis à Nepheli ou Gideon

Si tu fais mangeur de fumier déjà exclus en option, il ne reste que Gideon et Nepheli. Mais avant d’avoir une chance de donner la boisson au guerrier, vous devez accepter leur ligne de quête et poursuivre jusqu’à un certain point, car avant cela, elle devient la potion de Seluvis toujours refuser.

Alors, trouvez d’abord Nepheli dans le Cellule de Château Stormvoile et épuisez toutes les options de dialogue avec elle. Alors tu conquiers Godrick le transplanté au combat, parlez à Gideon Ofnir et retrouvez enfin Nepheli, qui sont maintenant dans le Table Ronde de Grâce s’arrête.

Donnez la potion à Nepheli

Une fois que vous avez suffisamment suivi la série de quêtes de Nepheli, vous pouvez lui donner la potion, qui complétera ses quêtes n’est plus terminé peut devenir. Le guerrier devient l’un des Les poupées de Seluvis et peut plus tard être trouvé dans sa cachette secrète. Seluvis est maintenant à votre disposition en tant qu’enseignant et vous pouvez utiliser son apprendre la magie.

Vous avez maintenant celle de votre décision ! © Du logiciel/Bandai Namco

De plus, Séluvis une des trois cendres fantômes possibles donner un cadeau. La poupée de Dolores la flèche endormie ne peut être obtenue qu’après avoir donné la potion à Nepheli, sinon vous n’avez que deux options.

Une fois que vous avez accédé à la demande de Seluvis et remis la potion à Nepheli, vous pouvez utiliser le Cendres du guerrier dans la maison Caria Trouver. Pour ce faire, rendez visite au dealer sur les toits de la maison et tuez-le, lui faisant lâcher les cendres tant convoitées.

Donnez la potion à Gédéon

Une fois que vous avez une chance de donner la potion à Nepheli, retournez à la sienne à la place père adoptif Gédéon et parlez-lui du breuvage de Seluvis. Cela vous donnera la possibilité de donner la potion à Gideon, qu’il disposer sera. Seluvis est toujours à votre disposition par la suite professeur de magie à l’élimination.

© Du logiciel/Bandai Namco

De plus, même si vous vous êtes débarrassé de la potion de Gideon, vous recevrez une poupée de Seluvis en cadeau, Dolores la flèche endormie dans ce cas, cependant, vous ne pouvez pas choisir et vous devez vous contenter de l’un des deux autres.

Si vous avez refusé la demande de Seluvis, vous pouvez les cendres de la poupée Dolores encore obtenu en tuant le marchand de la Maison Caria. Vous pouvez le trouver en sautant par-dessus les toits de la maison.

A livré la potion de Seluvis au Dung Eater

Alternativement, vous pouvez garder la potion pour vous et ne pas la donner à Gideon ou Nepheli. Cela vous permettra de terminer la série de quêtes du guerrier, mais cela interrompra la série de quêtes de Seluvis. Parce que maintenant tu dois visiter le mangeur de fumier et terminer sa série de quêtes jusqu’à un point très précis.

Nous vous dirons exactement comment procéder dans notre guide Récupérez Bane of the Seedbed et terminez la quête Dung Eater dans Elden Ring, voici comment. Suivez ce guide jusqu’à ce que vous obteniez le vrai corps de mangeur de fumier se retrouve attaché à une chaise. Vous avez maintenant la possibilité de lui donner la potion.

Soyez averti cependant, cet acte entraînera la ligne de quête Dung Eater n’est plus terminé peut être fait, affectant la fin potentielle du jeu. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre guide Les six fins connues du jeu et comment les obtenir.

En donnant au mangeur de fumier la potion de Seluvis, il devient le Collection du sorcier ajouté et vous pouvez l’obtenir auprès de Seluvis sous la forme du Poupée mangeuse de fumier recevoir.

Série de quêtes de Seluvis : La potion d’ambre

Cependant, la série de quêtes du sorcier ne se termine pas avec la décision de savoir qui recevra la potion de Seluvis, car il y a une possibilité pour lui aussi. son dernier secret à susciter. Pour que Seluvis vous en dise plus sur ses plans, vous devez lui dire tous ses sorts et au moins une poupée acheter

Si Seluvis manque de poupées, vous pouvez toujours déclencher l’événement en plaçant un Éclat de lumière stellaire recueille. Ceci est nécessaire même si vous avez déjà un tel objet dans votre inventaire. Retournez maintenant voir le magicien et il vous dira qu’il a un une autre potion veux brasser.

En savoir plus sur le plan de Seluvi. © Du logiciel/Bandai Namco

Cela devrait être si fort que même Transformez les demi-dieux en marionnettes laisser. Si vous voulez l’aider avec ce plan, c’est à vous, un ambre étoilé obtenir. Trouvez-le pour ça Point de vue de l’arbre de la terreau sud-est de la Maison Vulcain sur (voir la carte), Seluvis apporte alors l’objet demandé.

© Du logiciel/Bandai Namco © Du logiciel/Bandai Namco

En récompense, le magicien vous donnera le talisman scorpion magique remettre, ce qui augmente vos attaques magiques, mais en même temps diminue votre résistance aux dégâts. Maintenant voyage à nouveau La tour de Ranni puis retournez voir Seluvis (ou quittez brièvement le jeu) pour qu’il vous donne sa dernière création, le potion d’ambre.

Cette potion est pour Ranni. © Du logiciel/Bandai Namco

Vous pouvez maintenant rendre visite à Ranni dans sa tour et essayer de vendre le breuvage à la sorcière. Quoi que vous décidiez, après cela, ce sera de retour à Seluvis et cette série de quêtes dans Elden Ring prendra officiellement fin.

Ranni acceptera-t-il cette délicieuse potion ? © Du logiciel/Bandai Namco