Elden Ring révèle « Shadow of the Erdtree »: de quoi parle le nouveau DLC

Avec ebague lden » Étant l’un des jeux les plus populaires de 2022, de nombreux fans avaient émis l’hypothèse qu’il recevrait une nouvelle mise à jour, élargissant encore le vaste contenu du jeu de base. Au bout d’un an, enfin À partir du logiciel vient de dévoiler la prochaine extension du jeu, intitulée »Ombre de l’Erdtree ».

Grâce à une publication sur le Twitter officiel de »Elden Ring », la nouvelle du premier DLC a été confirmée; bien que de nombreux autres détails tels que son histoire ou sa date de sortie n’aient pas été révélés. Dans la publication, accompagnée d’un nouvel art du jeu, vous pourrez lire :

» Lève-toi, Lightless, et marchons ensemble sur un nouveau chemin. La prochaine extension pour #ELDENRING Shadow of the Erdtree est actuellement en développement. Nous espérons que vous avez hâte de vivre de nouvelles aventures dans les Terres du Milieu. »

Avec l’annonce, de nombreux fans ont déjà commencé à théoriser ce que sera le nouveau DLC, qui se traduit par « Shadow of the Golden Tree ». L’image fait allusion à l’histoire à venir, où une silhouette blonde est vue sur un cheval ressemblant à Torrentera, la monture que les joueurs contrôlent.

La scène est recouverte de terre, avec ce qui semble être une série de tombes fantomatiques sur le sol d’un champ, avec un arbre géant en arrière-plan qui semble corrompu et desséché, contrairement à l’arbre doré que l’on peut voir sur la carte principale de »Elden Ring ».

Avant l’annonce du DLC, de nombreuses théories suggéraient que »Elden Ring » explorerait l’histoire de Miquella dans un nouveau contenu. Pour les fans qui ont joué au jeu, Miquella est le frère jumeau de Malenia, qui est considéré comme l’un des boss les plus durs du jeu. Tous deux sont les enfants de la reine Marika et de Radagon, deux demi-dieux.

Cependant, ils sont tous les deux nés avec une malédiction, Malenia souffrant de pourriture écarlate et Miquella étant éternellement jeune, ne pouvant jamais grandir pour devenir un adulte. Pour devenir adulte, Miquella a utilisé l’arbre hiératique, trouvé après avoir vaincu Malenia, où Miquella repose dans un cocon.

Le cocon apparaît ensuite plus tard dans le jeu, où il peut être vu avec le bras de Miquella, maintenant à une taille plus adulte, mais sans aucune sorte de réponse. L’image révélée par FromSoftware pourrait laisser entendre que le DLC » Shadow of the Erdtree » se concentrera sur Miquella, bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle.

»Elden Ring » est disponible pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.