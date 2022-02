Elden Ring rend hommage à Kentaro Miura, le créateur de Berserk

Avec l’arrivée de »Elden Ring », les joueurs sont entrés dans un nouveau monde ouvert plein de vie, avec différents monuments et ennemis, donnant au joueur la possibilité d’explorer même les coins les plus cachés. Avec cela, le développeur de »Elden Ring », À partir du logiciela trouvé l’occasion de rendre hommage à Kentaro Miuraajoutant un monument faisant référence à »Fou furieux »l’un de ses anime les plus emblématiques et les plus réussis.

À l’intérieur de »Elden Ring », nous pouvons voir une épée géante, semblable à l’arme de Guts, le protagoniste de »Berserk ». Le monument principal est entouré d’autres épées plus petites qui, selon les fans, font référence aux compagnons de Guts du Hawk Pack qui sont tombés pendant la bataille.

Malheureusement, Kentaro Miura est décédé à l’âge de 54 ans le 6 mai 2021, laissant son épopée acclamée de dark fantasy » Berserk » inachevée avec 41 volumes de manga. Bien que ses funérailles aient été une cérémonie privée organisée par sa famille, des milliers d’autres ont commémoré sa vie avec des hommages personnels à l’auteur.

Sa longue carrière dans l’industrie du manga a été célébrée avec le « Grande exposition Berserk : les 32 ans de peinture de Kentaro Miura »une exposition muséale présentant 300 pièces originales et manuscrits du maître mangaka.

L’auteur de »Berserk » continue de vivre du travail des autres, notamment avec le réalisateur de »Elden Ring », Hidetaka Miyazaki, qui a été un grand fan du travail de Miura. Outre le monument du jeu, vous pouvez trouver la « Grande épée », une arme similaire à l’épée de Guts, étant une autre façon pour Miyazaki d’honorer son inspiration, car son appréciation de la fantaisie est venue d’histoires comme celle de « Berserk ».

»Dark Souls 3 » de FromSoftware, sur lequel Miyazaki a également été réalisateur, a même permis aux joueurs de collecter des pièces d’armure qui ressemblent aux tenues que Guts porte dans le manga.

Écrit et illustré par Miura, » Berserk » raconte l’histoire du mercenaire solitaire Guts, un guerrier borgne et manchot qui utilise son épée massive et son arsenal d’armes pour tuer des démons dans un monde fantastique médiéval.