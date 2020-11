Elden Ring pourrait être revu aux Game Awards 2020, selon des sources

La compagnie Du logiciel de plus en plus de la communauté des joueurs a été empoché par chaque jeu qu’ils ont publié. Mais depuis Sekiro: les ombres meurent deux fois nous n’avons pas vu grand-chose d’autre en termes de nouveaux jeux, puisque oui, ils ont présenté Anneau d’Elden, mais nous en avons peu appris davantage sur ce nouveau et mystérieux projet.

De temps en temps, des informations sur Bague Elden grâce à différents coups de pinceau visibles sur les réseaux sociaux, les forums et les interviews par les développeurs eux-mêmes ou d’autres managers, comme lui Phil Spencer, qui a déjà joué le titre et a compté ses impressions. Mais la question reste la même: quand réapparaîtra-t-il?

Elden Ring aux Game Awards 2020?

Eh bien maintenant il y a des raisons de penser que sera sur Les Game Awards 2020, qui aura lieu ensuite 11 décembre à 01h00 du matin, heure espagnole. Cela est dû à un podcast XboxEra où un Shpeshal Ed, l’un des bavards du podcast, laisse tomber ça Une source lui a dit il y a longtemps qu’Elden Ring serait vu aux Game Awards 2020. Vous pouvez voir cet extrait du podcast ci-dessous:

Ed, en fait, il garantit que pas sûr à 100% parce que cette source lui a dit il y a longtemps, mais il a mentionné que Bague Elden apparaîtrait dans Les Game Awards 2020. Sera-ce finalement vrai? La vérité est qu’il est impossible de le savoir, et il est également vrai qu’à chaque événement, on parlera du fait que le jeu X apparaîtra pendant la diffusion. Un jour, ce sera juste, même si nous devrons continuer à attendre pour voir quand nous aurons plus de nouvelles du nouveau projet de À partir du logiciel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂