Elden Ring: nouvelle fuite et indications de publication

Ring Sonnette vidéo RING Doorview Cam

Équipez votre maison du PORTIER RING Ring Doorview Cam, une caméra nouvelle génération qui vous permettra de sécuriser votre intérieur en toute élégance. Une caméra design et intelligente Dès le premier regard, on voit que le PORTIER RING Ring Doorview Cam dénote des caméras classiques. Grâce à son design épuré, cette caméra se distingue des visiophones classiques et pourra ainsi se fondre dans votre intérieur sans problème. Elle viendra parfaitement compléter les fonctions d'un judas. En plus d'être magnifique, cet appareil regorge de technologies. En effet, le PORTIER RING Ring Doorview Cam dispose d'un détecteur et de capteurs d'impact grâce auxquels vous serez informé si quelqu'un frappe à la porte. Depuis l'application mobile Ring, vous aurez également la possibilité de voir qui se trouve sur le pas de votre porte, pour plus de sécurité. La sécurité à un prix raisonnable Contrairement aux détecteurs traditionnels, le PORTIER RING Ring Doorview Cam est totalement personnalisable. Il peut se régler selon vos propres paramètres de sécurité et de confidentialité, idéal pour les personnes vivant en copropriété qui ne voudraient pas entendre le détecteur sonner à chaque passage de voisin. Vous profiterez également de vidéos HD et de sa compatibilité avec Alexa, pour le piloter de n'importe où. Enfin, notez qu'il s'installe en quelques secondes, sera parfaitement compatible à une chambre d'étudiant et que, pour seulement 3€ par mois, vous aurez la possibilité de souscrire un abonnement permettant de