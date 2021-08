Elden Ring nominé comme l’un des meilleurs jeux PS5 et PS4 à la Gamescom

La Gamescom 2021 n’a même pas encore commencé et nous nous préparons déjà à remettre des récompenses à des jeux qui ne participent même pas à un événement physique. L’industrie du jeu cette année, hein ? L’attraction principale sera la soirée d’ouverture de la Gamescom mercredi, et parallèlement à l’événement, une série de prix avec des nominés constitue une lecture intéressante. Le prix PlayStation est entièrement dominé par l’éditeur Bandai Namco, ses titres constituant les trois gagnants en herbe. Ce sont Elden Ring, Tales of Arise et The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Pas une seule PS5, PS4 exclusive en vue.

Certains lisent ces nominations, suggérant qu’Elden Ring fera une apparition lors de la Gamescom Opening Night Live, mais nous vous déconseillons de placer vos espoirs dans l’événement. La vitrine axée sur l’Europe n’a pas contenu beaucoup de révélations très notables au cours des dernières années, et nous doutons que cela change. Pourtant, une nouvelle bande-annonce d’Elden Ring sera toujours la bienvenue. Pour savoir quand vous pouvez vous connecter à la Gamescom Opening Night Live 2021, rendez-vous sur le lien.

Avec l’aimable autorisation de Nintendo Life, voici les autres prix à gagner et les nominés pertinents :

Meilleur jeu Sony PlayStation

– Anneau d’Elden, Bandai Namco Entertainment

– Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment

– The Dark Pictures : House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

Meilleur jeu Microsoft Xbox

– Anneau d’Elden, Bandai Namco Entertainment

– Far Cry 6, Ubisoft

– Halo Infini, Microsoft

Meilleur jeu Nintendo Switch

– Just Dance 2022, Ubisoft

– Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, Ubisoft

Meilleur jeu PC

– Age of Empires IV, Microsoft

– Anneau d’Elden, Bandai Namco Entertainment

– Syberia : le monde d’avant, astragon Entertainment

Meilleur jeu d’action et d’aventure

– Anneau d’Elden, Bandai Namco Entertainment

– Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, Ubisoft

– Syberia : le monde d’avant, astragon Entertainment

Meilleur jeu d’action

– Far Cry 6, Ubisoft

– Halo Infini, Microsoft

– Extraction Rainbow Six de Tom Clancy, Ubisoft

Meilleur jeu familial

– Just Dance 2022, Ubisoft

– Exécutez Prop, Exécutez !, PlayTogether Studio

– Super Créateur de donjon, rokaplay

Meilleur jeu indépendant

– Dorfromantik, Toukana Interactif

– Inua, Arte France

– Lost in Random, Electronic Arts

Meilleur jeu de rôle

– Anneau d’Elden, Bandai Namco Entertainment

– Encastré, Koch Media

– Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment

Meilleur jeu de simulation

– Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

– Farming Simulator 22, astragon Divertissement

– Titre non divulgué

Meilleur jeu de sport

– Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

– FIFA 22, Arts électroniques

– Riders Republic, Ubisoft

Meilleur jeu de stratégie

– Age of Empires IV, Microsoft

– Compagnie des Héros 3, SEGA

– Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, Ubisoft

Meilleur jeu multijoueur

– Halo Infini, Microsoft

– Riders Republic, Ubisoft

– The Dark Pictures : House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

Meilleur jeu en cours

– Apex Legends, Arts électroniques

– Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.

– Endzone – Un monde à part : Prospérité, assemblage de divertissement

Jeu le plus original

– Dice Legacy, Koch Media / DESTINYbit

– Riders Republic, Ubisoft

– tERRORbane, Chuchotement interactif