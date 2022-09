Elden Ring : MissMikkaa bat Boss Malenia avec un tapis de danse

Le concept est complètement nouveau utiliser le tapis de danse comme contrôleur pas, mais toujours incroyable à chaque fois. Semblable à Rudeism a déjà joué Dark Souls 3 sur des tapis de danse en 2016 a, essaie Streamer MissMikkaa maintenant Anneau Elden sur le tapis de danse – et y réussit très bien.

La route ardue de MissMikkaa vers le succès

Tout d’abord, la streameuse à plein temps MissMikkaa a « Elden Ring » avec une seule main sur une Playstation 5 Joué via le contrôleur. Apparemment, ce n’était pas un défi suffisant pour elle, car elle rejoue actuellement au jeu. sur un tapis de danse à travers.

Avec beaucoup d’efforts et de persévérance, elle a finalement réussi à vaincre l’un des redoutables boss de « Elden Ring »: Malenia, la lame de Miquella.

La première phase du combat les amène chanter et danser avec désinvolture sur le tapis de danse derrière, vous pouvez dire qu’ils ont été dans le combat routine a développé. Dans la cinématique suivante, elle repose à nouveau ses pieds avant de se mettre vraiment au travail.

Alors commence seconde phase du combat et MissMikkaa est momentanément contrariée lorsque son chien commence à aboyer. En fin de compte, cependant, c’est la course dans laquelle elle devrait enfin vaincre Malenia.

Après le dernier coup de poing et le son unique que vous entendez lorsque l’adversaire est vaincu, MissMikkaa saute en l’air de joie et doit ensuite s’asseoir en premier.

Mais le succès ne va pas sans travail : dans l’ensemble, le streamer 6 heures et 84 tentatives passé à battre le patron sur le tapis de danse. Et sa réaction est la même : elle dit que tout son corps tremble et qu’elle n’arrive pas à croire qu’elle a réussi.

Et ce ne sera pas le dernier match exténuant que MissMikkaa affrontera armée de rien de plus qu’un tapis de danse.

Trouvez-vous également si remarquable de pouvoir battre un jeu comme « Elden Ring » de cette manière ? N’hésitez pas à écrire votre avis dans le commentaires!